Шестилетний мальчик в США по ошибке улетел в другой город: посадили не на тот рейс

В США шестилетний мальчик попал не на свой рейс и приземлился в другом городе. Сотрудники авиакомпании, которые осуществляли сопровождение ребенка, посадили его не на тот самолет.

Мальчик должен был вылететь из Филадельфии и прибыть в Форт-Майерс во Флориде. Там его ждала бабушка. Но ее внук так и не прибыл в место назначения. Как так получилось?

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Перепутали рейсы

Маленький пассажир американских авиалиний незапланированно очутился в Орландо. Родители мальчика заказали услугу сопровождения несовершеннолетних в авиакомпании, но работники ошиблись и посадили ребенка не на тот рейс.

Во время праздничного сезона в аэропортах часто происходит хаос. Это и стало причиной такой досадной ошибки. Но история закончилась хорошо.

Когда бабушка мальчика Мария Рамос не дождалась его в зале прилета, она обратилась к стойке авиакомпании. И они подтвердили, что на этом рейсе ее внука не было. Вскоре он сам позвонил по телефону и объяснил, где он оказался и что произошло.

Бабушка сразу уехала забирать внука. Для этого ей пришлось преодолеть 250 километров. В авиакомпании извинились, обещали разобраться в ситуации, наказать виновных и компенсировать семье все расходы.

Пассажир принес на борт самолета собственный парашют

Мужчина решил пошутить и принес в салон самолета личный парашют. Видео с пранком опубликовала в своем тиктоке его девушка. Пассажир, решивший "позаботиться о своей безопасности", стал звездой сети.

Рюкзак с парашютом герой видео разместил в отделе для ручной клади. Большинство пассажиров этого рейса поняли, что это была шутка. Но среди пользователей тиктока нашлись те, кто назвал это "прекрасной идеей".