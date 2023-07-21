Работа в Польше: курорты ищут сезонных работников на хорошие зарплаты

Сезон отпусков в разгаре, а польские курорты до сих пор постоянно ищут сезонных работников. Туристов на отдых приехало много, но не хватает рабочих рук, чтобы их качественно обслуживать.

Владельцы гостиниц, ресторанов и магазинов в курортной зоне Польши предлагают высокие зарплаты и дополнительные бонусы для работников. Но найти их становится все труднее. Какие вакансии сейчас самые популярные на польском рынке сезонного труда – узнаете в материале.

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На побережье не хватает персонала

Инфляция и высокие цены не помешали польским туристам приехать на отдых на побережье. Лето в разгаре, отдыхающие в Польше каждый день прибывают к морю, а вот желающих работать в туристическом бизнесе по-прежнему не хватает.

Сложная ситуация на рынке сезонного труда – явление не новое, эта тенденция наблюдается уже несколько лет. Прибрежный регион сильно развивается, и рынок не успевает за изменениями,

– объясняет Анна Судольская из агентства занятости Idea HR Group.

В сети можно найти сотни вакансий для сезонной работы или подработки по выходным. Чаще ищут официантов, поваров, продавцов, работников пляжа и аниматоров. Некоторые отели жалуются, что до сих пор не смогли набрать команду, а вакансии разместили еще в мае. Посмотрим, сколько можно заработать этим летом на побережье.

Где и сколько можно заработать на курортах Польши

Эксперты подсчитали зарплаты по самым популярным сезонным вакансиям. Далее показано, сколько можно получить на руки за месяц, если работать 6 дней в неделю полный рабочий день.

Список вакансий и зарплата (нетто):

Инструктор по водным видам спорта – 25 – 50 злотых в час, то есть до 10 600 злотых в месяц;

– 25 – 50 злотых в час, то есть до 10 600 злотых в месяц; Шеф-повар – 35 – 40 злотых в час, то есть до 8 300 злотых в месяц;

– 35 – 40 злотых в час, то есть до 8 300 злотых в месяц; Повар – 25 – 35 злотых в час, до 7 500 злотых в месяц;

– 25 – 35 злотых в час, до 7 500 злотых в месяц; Водитель машины для гольфа – 28 – 35 злотых в час, до 7 400 злотых в месяц;

– 28 – 35 злотых в час, до 7 400 злотых в месяц; Уборщица – 21 – 30 злотых в час, до 6 400 злотых в месяц;

– 21 – 30 злотых в час, до 6 400 злотых в месяц; Спасатель – 28 – 30 злотых в час, до 6 400 злотых в месяц;

– 28 – 30 злотых в час, до 6 400 злотых в месяц; Аниматор – 21 – 25 злотых в час, до 5 300 злотых в месяц;

– 21 – 25 злотых в час, до 5 300 злотых в месяц; Работник отеля – 18 – 24,5 злотых в час, то есть до 5 200 злотых в месяц;

– 18 – 24,5 злотых в час, то есть до 5 200 злотых в месяц; Работник пляжа (например, аренда шезлонгов) – 18 – 24 злотых в час, то есть до 5 100 в месяц;

(например, аренда шезлонгов) – 18 – 24 злотых в час, то есть до 5 100 в месяц; Официант – 18 – 24 злотых в час, то есть до 5 000 злотых в месяц;

– 18 – 24 злотых в час, то есть до 5 000 злотых в месяц; Продавец в магазине – 18 – 22 злотых в час, до 4 700 в месяц;

– 18 – 22 злотых в час, до 4 700 в месяц; Продавец кукурузы на пляже – 18 – 20 злотых в час, до 4 200 в месяц.

Нечестные работодатели

Но будьте бдительны. С начала лета организация "СТОП недобросовестным работодателям" получила уже около сотни жалоб от сезонных работников. Большинство из них касалось сомнительности контрактов. Чтобы сэкономить некоторые работодатели устраивают работников нелегально.

Также люди жалуются на изменение оплаты и плохие условия проживания. Чаще всего жалобы сезонных работников касаются:

Несвоевременной выплаты заработной платы;

Нелегальной работы;

Проблем с проживанием во время сезонных работ;

Отсутствия питьевой воды в жару.

Жалобы поступают из разных регионов страны, но чаще всего – из туристических мест.