Сеть с украинскими товарами Foodex24 покоряет Польшу: появился первый офлайн магазин

Украинская сеть онлайн супермаркетов Foodex24, которая ворвалась на польский рынок в начале пандемии, открыла первый офлайн магазин. Он заработает в городке Быдгощ, что в Куявско-Поморском воеводстве.

Несмотря на непростое время, сервис Foodex24 стал чрезвычайно популярным среди поляков и тех, кто живет в Польше.

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Когда и где заработает магазин Foodex24

Именно поэтому основатель компании Владислав Савченко решил открыть первый офлайн магазин. Он расположен в польском городе Быдгощ по адресу ul. Łęczycka 6, недалеко от супермаркетов Lidl и Biedronka.

Савченко признался, что очень доволен локацией – поблизости есть автобусная и трамвайная остановки, строительный супермаркет Castorama, а также школы. Он убежден, что жаловаться на недостаток клиентов не придется.

Пока неизвестно, когда супермаркет примет первых клиентов. Впереди – многочисленные проверки и выдача лицензий от пожарной охраны и других государственных учреждений. Вероятно, Foodex24 полноценно заработает уже к концу октября.



Foodex24 сначала был онлайн супермаркетом с доставкой / Фото ain.ua

Что можно будет приобрести в Foodex24

Магазин будет работать круглосуточно. Там покупатели найдут широкий ассортимент популярных продуктовых товаров из Украины, России и Грузии. К примеру, покупатели смогут приобрести:

украинское сало,

сушеную рыбу,

икру,

другие деликатесы.

Кроме этого, в онлайн супермаркете Foodex24 клиенты из Польши уже могут заказать сладости "Рошен", соусы марки "Торчин", напитки марок "Квас Тарас" и "Боржоми".

Как появился Foodex24

Киевлянин Владислав Савченко всего за 2 недели запустил сервис быстрой доставки продуктов в Киеве. Хотя он уже 5 лет является основателем аутсорсинговой IT-компании PowerCode, которая разрабатывает программное обеспечение, сайты и мобильные приложения.



Владислав Савченко / Фото MC.Today

Он отметил, что идея пришла быстро, ведь во время карантина спрос на доставку продуктов и лекарств резко вырос. Однако сделать заказ на продукты было практически невозможно, а ждать доставку потребовалось несколько дней.

Когда начался кризис, мы потеряли несколько проектов, часть сотрудников остались без работы, и я начал искать что-то, чтобы чем-то занять людей и компенсировать падение прибыли,

– говорит Владислав.

Тогда Владислав решил сам создать сервис доставки продуктов Foodex24, но не из супермаркетов, а с собственного склада. Впоследствии бизнес стал успешным и начал занимать свое место на международных рынках.