Сеть супермаркетов в Польше объявила о разноплановой помощи украинцам: что обещают

Активную поддержку гражданам Украины решила оказать и сеть супермаркетов Lidl. В первую очередь планируется продуктовая помощь на сумму более 1 миллиона злотых.

Продукты для беженцев будут переданы через благотворительный фонд Caritas и Польское гуманитарное агентство. Это не только еда и напитки, но и одежда, текстильные изделия, предметы гигиены и другие важные вещи.

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Как Lidl помогает беженцам

Кроме того, Lidl объявил, что будет помогать искать жилье для украинцев, прибывающих в Польшу и даже искать возможности трудоустроить тех, кто будет искать работу в Польше.

Также Lidl предлагает бесплатную психологическую помощь для вынужденно переселенных людей. Менеджер компании Александра Робашкевич сообщила, что в связи с ситуацией в Украине для работников украинской национальности, проживающих в Польше, заработал специальный телефонный номер, по которому они будут получать консультации от специалистов на польском или украинском языках.