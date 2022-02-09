Сеть Lidl в Польше повысит зарплаты: сколько будут зарабатывать сотрудники

Сеть супермаркетов Lidl Polska обещает повысить зарплаты работникам магазинов и складских помещений. Кроме того, компания планирует создать около 1 500 новых рабочих мест.

В ближайшее время Lidl будет нуждаться в новых сотрудниках в своих магазинах, складах и в центральном офисе. На повышение зарплатного фонда сеть выделит 125 миллионов злотых.

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Сколько будут зарабатывать работники польского Lidl

Компания сообщила, что повышение зарплат начнется с марта 2022 года. Ранее решение о росте выплат сотрудникам приняли и другие сети супермаркетов Польши, в том числе Biedronka и Kaufland.

С марта работники магазинов Lidl будут получать от 3 750 до 4 600 злотых брутто в начале работы. В настоящее время этот диапазон составляет от 3 550 до 4 350 злотых брутто.

После 1 года работы работодатель гарантирует повышение заработной платы до 3 850 – 4 800 злотых брутто, а через два года стажа – до 4 100 – 5 050 злотых брутто,

– объясняют в Lidl.

Работников складов, в свою очередь, ожидает зарплата от 4 350 до 4 750 злотых брутто в начале работы. Сейчас начинающие получают зарплату от 3 750 до 4 500 злотых брутто.

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После года работы заработок для работников складов возрастет до 4 550 – 5 000 злотых. После двух лет стажа сумма будет составлять от 4 800 до 5 250 злотых, а после трех – 5 100 – 5 500 злотых брутто.

Добавим, что работники Lidl на руководящих должностях смогут рассчитывать на вознаграждение от 4 850 до 5 550 злотых брутто в начале работы и до 7 500 злотых после двух лет стажа.