Получить сертификат по польскому языку будет проще: в Польше планируют изменения в законе

Правительство Польши работает над правками к закону, которые позволят иностранцам получить сертификат о знании польского языка без сдачи экзамена. Рассказываем, кого будут касаться возможные изменения.

Прежде всего отметим, что сертификат владения польским языком как иностранным (Poświadczania Znajomości Języka Polskiego как Obcego) в Польше – это бессрочный документ единого образца, выданный специально созданной Государственной комиссией по обзору знания польского языка как иностранного (Państwowa Komisja Poświadcz).

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И неважно, как иностранец овладел польским языком – посещал курсы, изучал самостоятельно, участвовал в онлайн-программах и т.д. Но Польша признает лишь один сертификат, который подтверждает уровень владения польским языком и это – Poświadczania Znajomości Języka Polskiego как Obcego.

Зачем иностранцу сертификат польского языка

Обретение польского гражданства (уровень B2).

Карта долгосрочного резидента ЕС (B1).

Поступление в вуз с польским языком обучения (B1 – B2, в зависимости от факультета).

Зачисление в другие учебные заведения (разные уровни).

Трудоустройство на определенные профессии, как правило, касается работы с гражданами.

Кого будут касаться упрощенные условия получения сертификата

Иностранцы, которые учились на польском языке в иностранном университете, смогут получить сертификат на аналогичных условиях, что и польские выпускники.

Сертификат сразу на уровень владения языком С1 получат иностранцы, которые напишут и защитят докторскую диссертацию в зарубежных университетах на польском.

Сертификат на уровне владения языком B1 могут получить выпускники польских школ при дипломатических представительствах, консульских учреждениях и военных представительствах страны. На такой сертификат имеют право и те иностранцы, которые окончат среднюю школу, где преподавали на польском.

Изменения коснутся и оплаты за выдачу сертификата или изготовление дубликата. Это будет стоить 100 злотых.

Кроме того, в законопроекте предлагают расширить перечень объектов, которые могут организовывать экзамены по польскому языку для иностранцев. Это могут быть:

образовательные учреждения, которые за последние два года обучают польскому языку иностранцев;

учебные заведения, организующие курсы польского для иностранцев;

дипломатические представительства Польши за границей или другие польские зарубежные институты, подлежащие МИДу страны и т.д.

Законопроект с изменениями уже прошел консультации. После этого его должно утвердить правительство и рассмотреть Сейм Польши.