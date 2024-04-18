По следам сериала Netflix: уютный итальянский поселок готовится к наплыву туристов

Более трети туристов хотя бы раз в жизни решали посетить ту или иную локацию, вдохновившись фильмом или телешоу. Прошлые примеры включают заметное увеличение количества путешествий в определенную страну после популярности таких сериалов, как "Игра престолов", "Вендетта", "Последние из нас" и "Белый лотос".

Теперь настал черед еще одного хита Netflix. Речь идет о черно-белом мини-сериале "Рипли".

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Поселок Атрани начал приобретать популярность после выхода сериала "Рипли".

4 апреля 2024 года на одной из крупнейших стриминговых платформ состоялся дебют черно-белого мини-сериала психологического триллера "Рипли" с известными актерами Эндрю Скоттом и Дакотой Фаннинг в главных ролях. Он основан на сборнике романов известной американской писательницы Патриции Хайсмит.

В новом сериале обаятельный мелкий мошенник Том Рипли, нанят состоятельным бизнесменом Гербертом Гринлифом для путешествия из Соединенных Штатов в Италию, чтобы убедить наследника Дики отказаться от беззаботного образа жизни и вернуться домой, чтобы перебрать на себя семейный бизнес. Однако по мере развертывания сюжета у Тома возникает другой план.

Хотя в оригинальном романе 1955 года "Талантливый мистер Рипли" Дикки Гринлиф проживал в вымышленном Монджибелло, авторы новой сериальной экранизации решили перенести события в реальный поселок Атрани, расположенный недалеко от Неаполя.

"Рипли": смотрите трейлер

В одном из эпизодов герой Эндрю Скотта ехал из Неаполя в деревню Атрани на старом автобусе, встретив по дороге лишь одну машину. Доехав до места назначения, он разыскал Дики Гринлифа на пляже, где богатый американец и его подруга были единственными, кто загорал на нетронутом песке.

Не все в восторге от наплыва туристов

В последнее время посетители, путешествующих по Амальфитанскому побережью, сталкиваются с заметными изменениями – некогда живописная дорога, соединяющая Позитано и Салерно, теперь известна своим интенсивным трафиком.

Даже обычно тихая деревня Атрани не застрахована от наплыва туристов, пляж которой в летние месяцы заполнен рядами зонтиков и шезлонгов. В ответ на растущую популярность, деревня расширила свои возможности размещения, включая четырехзвездочный отель, многочисленными отелями типа "кровать+завтрак" и частными арендами.

Основные события сериала "Рипли" происходят в поселке "Атрани" / Кадр из сериала

Некоторые представители местного бизнеса довольны повышением интереса к Атрани после выхода сериала.

Безупречные фотографии, безусловно, принесли нашей маленькой деревне дополнительную популярность,

– отметил владелец пляжного ресторана Le Arcate Антонио Буонокоре.

Однако есть и те, кто обеспокоены потенциальным наплывом туристов со всеми негативными последствиями, что из этого будут вытекать.

Поселок Атрани начал приобретать популярность после выхода сериала "Рипли" / Фото Netflix

Позже в сериале Netflix проступки Рипли приводят его в Неаполь, Рим, Палермо и Венецию. Все эти пейзажи точно вдохновят на путешествие. Вероятно, после просмотра сериала возникнет желание забронировать билеты и отправиться в путешествие.