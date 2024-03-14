Французский город установит солнечные панели на кладбище: какова цель "потрясающей" идеи

Городок Сен-Жоашим реализует необычный для Франции проект. На местном кладбище планируют установить солнечные панели.

Они смогут обеспечивать энергией все дома и организации. Прототип начнут тестировать уже в эти выходные.

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Сен-Жоашим установит солнечные панели на кладбище

"За" проект проголосовали 97% местных жителей (всего в Сен-Жоашиме проживает около 4 000 человек). Как минимум 400 из них присоединятся с самого начала. Для участия нужно оплатить символические 5 евро.

Во Франции мы никогда не реализовывали проект совместного использования электроэнергии с таким количеством людей. Здесь это будет первый раз, когда более 1 000 человек будут делиться электроэнергией без оплаты,

- говорит Эрик Брокер, местный житель и президент ассоциации Brier'energie.

Солнечные панели будут производить энергию и распределять ее равномерно между всеми хозяйствами. Жилые дома, супермаркеты, пекарни, парикмахерские получат одинаковое количество.

Французский город установит солнечные панели на кладбище / Фото St Joachim township

Компания Enedis, которая отвечает за проект, будет анализировать потребление и перераспределять его при необходимости. Во время тестов надеются выработать максимально рабочую схему.

Деньги на реализацию эксперимента выделяет муниципалитет. Полностью солнечные панели должны заработать к лету 2025-го.

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