Как сделать комплимент на английском языке: подборка удачных примеров

Комплименты – это простой, но действенный способ, который поможет снискать расположение другого человека и наладить хорошие отношения. Также это своеобразная традиция, ведь говорить слова похвалы и восхищения принято на празднованиях и различных церемониях (например, на вручении наград). Поэтому умение дарить комплименты является полезным навыком. Тем более если делать это на международном языке.

В выражениях любезности главное – не переборщить. Тогда приятные слова могут показаться неискренними, даже саркастическими, и сформировать недоверие к тому, кто их сказал. Комплимент должен быть лаконичным и одновременно изысканным. Вашему вниманию – несколько таких удачных образцов на английском языке.

Комплименты на английском языке

To look like a million dollars – выглядеть на миллион.

Выражение применяют, когда хотят обратить внимание на то, что человек выглядит роскошно. Такой комплимент можно сделать, например, девушке во время школьного выпускного вечера или коллеге на тематической корпоративной вечеринке.

Пример: With a tan and a new hairstyle she looked a million dollars ! – С загаром и новой прической она выглядела на миллион долларов!

To look like a million dollars значит выглядеть на миллион / Фото Unsplash

Pretty as a picture – в Украине говорят так: как нарисованный или как нарисованная.

Словосочетание используется в значении очень хороший или хорошая. То есть, человек настолько красив, как образ из картинки.

Пример: She looked pretty as a picture in her new hat. – Она выглядела красиво, как картинка, в своей новой шляпе.

Pretty as a picture означает невероятно красива, как с картинки / Фото Unsplash

Dressed up to the nines – одетый очень элегантно, безупречно.

Сдержанный комплимент, который может быть адресованным как женщине, так и мужчине. Фраза применяется, когда человек хочет обратить внимание на чей-то хороший вкус и уместный наряд.

Пример: The movie stars were dressed to the nines during the awards ceremony. – Во время церемонии награждения кинозвезды были одеты безупречно.

Dressed up to the nines говорят, когда человек одет безупречно / Фото Unsplash

To dazzle someone – ослеплять кого-то (красотой).

Такую фразу можно сказать, когда кто-то произвел на вас сильное впечатление и вы не ожидали, что вид этого человека может быть таким эффектным.

Пример: I was dazzled by his charm and good looks. – Я была ослеплена его обаянием и хорошим видом.

To dazzle someone означает ослеплять, поражать кого-то красотой / Фото Unsplash

To be perfect just the way that you are – быть чудесным, таким, каким есть.

В Украине во время приветствия тоже часто желают виновникам праздника быть такими, какие они есть. То есть, человек имеет весь необходимый набор хороших черт и единственное, что ему можно желать – это сохранить свои замечательные качества.

Пример: You are perfect just the way that you are. – Вы идеальные именно такими, какие вы есть.

To be perfect just the way that you are значит быть замечательным, таким, каков / Фото Unsplash

How well you look! – Как хорошо вы выглядите!

Еще один лаконичный способ обратить внимание на внешний вид человека. Лучше, если после этой фразы уточнить, что именно вам понравилось в образе собеседника: прическа, костюм или элегантный шарф. Так комплимент будет выглядеть внимательным.

Пример: How well you look! That dress really suits you. – Как хорошо вы выглядите! Это платье вам действительно подходит.

How well you look означает, что человек имеет очень красивый вид / Фото Unsplash

To be great at doing something – делать что-то очень хорошо.

Хвалить можно не только внешние качества, но и умение человека и его таланты. Если хозяйка праздника вкусно готовит или приглашенный гость хорошо танцует, не будет лишним обратить на это внимание.

Пример: You're great at dancing. – Вы прекрасно танцуете.

To be great at doing something означает делать что-то очень хорошо / Фото Unsplash