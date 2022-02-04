Сделал роковое замечание: в Польше подростки избили водителя автобуса из Украины

Недавно в Щецине пострадал 53-летний гражданин Украины. На мужчину напали три несовершеннолетних. Он получил многочисленные и тяжелые травмы.

Инцидент произошел 2 февраля в позднее вечернее время. События произошли в щецинском микрорайоне Подьюхи (Podjuchy).

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Детальнее о нападении на украинца в Польше

53-летний украинец работает водителем городского автобуса в Щецине. Автобус курсирует по маршруту номер 85.

В среду вечером водитель, как всегда, управлял автобусом по плановому маршруту, когда в салон вошла группа подростков. Молодые люди вели себя нагло, сильно шумели, поэтому водитель сделал им замечания и попросил успокоиться.

Подростки на критику отреагировали агрессивно. Трое парней и две девушки в возрасте 15 – 17 лет напали на украинца и начали его бить изо всех сил. Водитель успел связаться с диспетчером и попросить о помощи. Однако уже через мгновение связь с ним прервалась, а с другой стороны были слышны крики и звуки драки.

Когда на место инцидента прибыли полицейские, подростков в автобусе и около него уже не застали. Нападавшие быстро скрылись. Их пытаются разыскать до сих пор.

Потерпевшего госпитализировали. У него сломан нос и ребро, а также многочисленные травмы головы. Врачи показали, что гражданин Украины нуждается в длительном курсе лечения. Он нескоро сможет вернуться к работе.

К слову, это не первый случай в щецинском микрорайоне Подьюхи, когда подростки неадекватно ведут себя в общественном транспорте. Водители местных автобусов часто жалуются, что по вечерам молодежь ведет себя вульгарно и агрессивно. Были ситуации, когда подростки приставали к водителям или пассажирам, распивали спиртные напитки в транспорте или даже пытались закурить сигареты в салоне.

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