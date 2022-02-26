Как сдать кровь для украинских бойцов в Польше: адреса пунктов
26 февраля 2022 , 19:38Читати новину українською
Источник:inPoland
Ранее Польша объявляла о подготовке медучреждений, где могут оказывать помощь украинским военным. Сейчас просят небезразличных жителей страны стать донорами крови.
Сдать кровь приглашают желающих от 18 лет, у которых нет противопоказаний к этой процедуре (заболевание, недостаточный вес и прочее). Все группы крови рассматриваются для приема.
Актуальное Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание
Адреса пунктов сдачи крови в Польше
Польская служба крови просит следить за информацией, которая обнародуется на их сайте. Там будут писать о том, какая группа крови наиболее востребована на текущий момент.
Сдать кровь в польских городах можно по следующим адресам:
- Вроцлав – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9.
- Ополе – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55.
- Катовице – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15.
- Краков – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11.
- Ченстохова – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38.
- Варшава – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Saska, 63/75.
Донор должен ответственно относиться к сдаче крови: смотрите видео