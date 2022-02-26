Как сдать кровь для украинских бойцов в Польше: адреса пунктов

Ранее Польша объявляла о подготовке медучреждений, где могут оказывать помощь украинским военным. Сейчас просят небезразличных жителей страны стать донорами крови.

Сдать кровь приглашают желающих от 18 лет, у которых нет противопоказаний к этой процедуре (заболевание, недостаточный вес и прочее). Все группы крови рассматриваются для приема.

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Адреса пунктов сдачи крови в Польше

Польская служба крови просит следить за информацией, которая обнародуется на их сайте. Там будут писать о том, какая группа крови наиболее востребована на текущий момент.

Сдать кровь в польских городах можно по следующим адресам:

Вроцлав – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9. Ополе – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55. Катовице – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15. Краков – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11. Ченстохова – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38. Варшава – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Saska, 63/75.

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