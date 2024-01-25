Первый алкогольный магазин откроют в Саудовской Аравии: он будет работать не для всех

Саудовская Аравия готовится к открытию первого алкогольного магазина для дипломатов. Он будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Вход в него строго ограничат.

Магазин будет обслуживать исключительно дипломатов, не являющихся мусульманами. Ранее алкогольные напитки были доступны в Саудовской Аравии только через дипломатическую почту или на черном рынке.

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Строгий контроль

Да и приобрести выпивку будет не так просто, как в обычном магазине. Сначала клиенты должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить специальный код допуска от МИДа. Также будут действовать ежемесячные квоты на покупки, которые нужно будет соблюдать.

Это очень важный шаг для Саудовской Аравии, открывающей ультраконсервативную мусульманскую страну для бизнеса и туризма. Употреблять алкоголь здесь запрещено, ведь это не позволяет ислам. Но у страны есть широкие планы, известные как Vision 2030, чтобы перейти к постнефтяной экономике. Поэтому она постепенно отрывается миру и идет на уступки.

Как изменилась Саудовская Аравия

Страна была довольно закрытой в течение десятилетий, но в последние годы смягчила свои строгие социальные кодексы. Теперь здесь иначе относятся к разделению мужчин и женщин в общественных местах и требованиям к женщинам носить полностью закрытую черную одежду.

За последние годы Саудовская Аравия открылась для нерелигиозного туризма, здесь начали давать концерты, а женщины получили право управлять автомобилями.

В каких странах пьют больше всего алкоголя

Саудовская Аравия точно не попадет в список наиболее "алкогольных" стран мира, но такой рейтинг существует. Международная Организация экономического сотрудничества и развития провела обширное исследование и определила, в каких странах больше всего любят выпить.

В ТОП-3 государств, жители которых наиболее благосклонны к спиртному, вошли Дания, Румыния и Великобритания. Очевидно, что меньше всего алкоголя пьют в мусульманских странах.