Александр Стубб – президент Финляндии – в июле 2024 года подписал закон, который блокирует миграцию из России. В сети уже шутят, что россияне теперь будут "сидеть за железной стеной". Если не хотят ничего менять у себя, пусть остаются на территории страны-агрессора навечно.

Россияне, которые не хотят ничего менять у себя дома, пытаются сбежать на территорию цивилизованных стран. Тем временем мир пытается очиститься от граждан страны-агрессора.

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Финляндия приняла судьбоносный закон

Финляндия решила принять судьбоносный закон в ответ на опасения собственных граждан. Они опасались увеличения российской миграции на восточной границе. Однако после принятия закона, который блокирует миграцию из России, финские пограничники получили право отказывать россиянам в предоставлении убежища. Теперь россиян ждет известная схема "чемодан, вокзал, Белгород".

Я понимаю все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом. Обсуждение показало твердую приверженность финнов к вопросам национальной безопасности и правового государства,

– подчеркнул президент Стубб.

Теперь россиян могут:

не допустить на территорию Финляндии;

выслать их с территории страны.

К сожалению, новый закон вступит в силу не сразу после принятия. Сначала финское правительство и президент должны вместе оценить, когда будет достигнут порог для имплементации. Интересно, что одобрило закон правительство на прошлой неделе. "За" проголосовали 167 депутатов.