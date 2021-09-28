Самым богатым человеком в Чехии впервые стала женщина
Источник:Novinky.cz
Рейтинг самых богатых чехов и словаков, составленный еженедельником Euro, в этом году возглавила Рената Келлнерова. Она является вдовой чешского финансиста Петра Келлнера, который трагически погиб в марте 2021 года.
Второе место в рейтинге принадлежит магнату недвижимости Радовану Витеку. В тройку лидеров попал Даниэль Кржетинський, который ведет бизнес преимущественно в энергетическом секторе. Премьер-министр Андрей Бабиш в вышеупомянутом рейтинге богачей опустился с четвертой позиции до шестой по сравнению с прошлым годом.
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Что известно о Ренате Келлнеровой
Самый богатый человек Чехии управляет имуществом финансовой группы PPF. Она приняла на себя полномочия мужа после его смерти.
Стоимость имущества Ренаты Келлнеровой и ее семьи оценивается в 250 миллиардов крон. По сравнению с предыдущим рейтингом это означает уменьшение доходов на 20 миллиардов крон. На такую ситуацию повлияло уменьшение стоимости компании Home Credit. Также среди причин эксперты называют трагическую смерть главы PPF: мол, Петр Келлнер был незаменимым в качестве главного корпоративного стратега.
Стоимость имущества и доходов других лидеров рейтинга
Радован Витек, который занял второе место в рейтинге еженедельника Euro, владеет активами стоимостью 98 миллиардов крон.
После него выступает Даниэль Кржетинський, состояние которого оценивается в около 83 миллиардов крон.
На четвертом месте – владелец финансовой группы KKCG Карел Комарек. Его имущество и доходы оценивают в 80 миллиардов крон.
Замыкает пятерку самых богатых чехов и словаков Патрик Ткач, уроженец Братиславы, с активами в суме 72 миллиарда крон.
Андрей Бабиш владеет состоянием в размере 68 миллиардов крон.
Суммарные активы сотни богатейших чехов и словаков, по данным издания Euro, оцениваются в 1,6 триллиона кронКурс чешской кроны составляет 1,23 по данным НБУ .