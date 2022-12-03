Куда ехать на отдых зимой: самый теплый пляж в Европе
Источник:телеграмм-канал Испания сейчас
Европа обычно не первый выбор для путешественников, ищущих теплые пляжи зимой. Но даже на европейских курортах есть где погреться.
Говорим мы о пляже Лос-Кристианос на Тенерифе. Он расположен на юге испанского острова и радует туристов хорошим климатом почти круглый год.
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Самый теплый европейский пляж зимой
Испания часто первой приходит в голову, когда дело доходит до выбора самых теплых курортов. Лучшим в этом случае является пляж Лос-Кристианос – полукруглая песчаная полоса длиной 400 метров и шириной 90 метров. Омывается Тенерифе водами Атлантического океана. У пляжа расположен большой порт, откуда отправляются корабли и круизные лайнеры на соседние острова.
Что касается климата, то Лос-Кристианос может похвастаться хорошей погодой и зимой, когда температура не опускается ниже +20ºC. Следовательно, погода на острове в холодный сезон лишь немного отличается от погоды летом, при этом здесь не бывает ни зимних холодов, ни удушающего зноя.
Есть и другие близлежащие пляжи с очень похожей температурой:
- Адехе
- Лас-Гальетас
- Эль-Медано
- Гранадилья-де-Абона
- Лос-Гигантес
- Гия-де-Иссора.