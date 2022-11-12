Самые загрязненные города Польши: кто попал в рейтинг

Polski Alarm Smogowy опубликовал последний рейтинг польских городов с самым большим уровнем смога. По сравнению с прошлогодним списком изменилась позиция "лидера", которую ранее занимал Новый Тарг.

Самые загрязненные города Польши

Следовательно, Новая Руда заняла первое место в Польше по уровню смога. Этот город победил во всех трех категориях – высокая концентрация пыли PM10, высокая концентрация бензопирена и количество дней смога. Сразу за Новой Рудой расположены Новый Тарг и Сууха-Бескиидская.

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Более того, в список рекордсменов по уровню смога вошли три польских здравницы – Рабка-Здруй (Малопольское воеводство), Щавно-Здруй (Нижнесилезское воеводство) и Галочковице-Здруй (Силезское воеводство).

Смог властвует в небольших городах

В 2021 году Новый Тарг занял первое место в рейтинге. Тогда говорили, что это, пожалуй, самый загрязненный город не только в Польше, но и во всем Евросоюзе.

В перечень населенных пунктов, загрязненных смогом, не попали большие города – в рейтинге преобладают малые и средние города, есть несколько сел. Несколько лет назад в рейтинг попал Краков, но после того, как в столице Малопольщи был введен запрет на сжигание угля и древесины, воздух значительно улучшился.

Гораздо хуже у лидеров по уровню смога – во всех городах рейтинг воздуха был непригодным для дыхания по два – три месяца в году.