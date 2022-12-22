Украина на слуху: самые популярные иностранные слова 2022 года, связанные с нашим государством

На протяжении 2022 года внимание всего мира было приковано к событиям в Украине. С 24 февраля тему нашей борьбы за свою свободу и независимость освещали международные издания, а новости с фронта оказывались на первых страницах.

Российско-украинская война остается на слуху международного сообщества уже около 10 месяцев. В рамках итогов 2022 года на Закордон 24 вспоминаем, как такое внимание мира к вооруженному конфликту в Украине повлияло на традиционный выбор самых популярных слов года.

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"Киев" – у топ-10 самых популярных слов в Японии за 2022 год

"Киев" запечатлелся среди японцев как слово, ассоциирующееся с жестокостью войны. По этому поисковому запросу в Японии отображалась информация об освобождении Киевской области и зверствах оккупантов в Буче, где были найдены тела мирных жителей.

Кроме того, еще в конце марта 2022 года страной разлетелась новость об обновленном написании названия украинской столицы – "Кіу".

"Киев" – одно из самых популярных слов в Японии за 2022 год / Фото Collins Online Dictionary

В Германии словом 2022 выбрали фразу о войне в Украине

Речь идет о слове "Zeitenwende". Именно его канцлер Германии Олаф Шольц использовал в контексте войны России против Украины. Zeitenwende переводится как "поворотный момент".

Это слово, которое не ново, и означает начало христианской эры, а в более общем смысле – любой переход к новой эре. Активно использовалось во втором значении канцлером Шольцом. Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года стало "поворотным моментом" в истории нашего континента,

– объяснили в Обществе немецкого языка, где выбирают слово года.

Более того, второе по популярности слово в Германии, а точнее фраза, также связана с полномасштабным нападением России на Украину. Это, казалось бы, абсурдное изречение "Krieg um Frieden", что значит "война за мир".

Мол, даже в политических партиях с пацифистскими традициями распространялось мнение о необходимости предоставления Украине оружия для защиты ее государственной целостности, а затем и достижения длительного мира в Восточной Европе.

Словарь Collins назвал самые популярные слова года: на результат повлияла война в Украине

Авторы словаря английского языка Collins выбрали "пермакризис" (постоянный кризис) словом 2022 года. Если объяснять его более обширно, то оно означает "длительный период нестабильности и отсутствия безопасности".

На такой результат повлияло то, что сегодня мир сталкивается с рядом кризисов, среди которых политическая нестабильность, война в Украине, изменения климата и кризис стоимости жизни.

Кроме этого, в шорт-лист словаря вошло еще несколько популярных слов в 2022 году, имеющих отношение к российско-украинскому вооруженному конфликту. Например, понятие warm banks – места, где в случае резкого похолодания могут собраться те, кто по финансовым или другим причинам не может отапливать собственные дома. А также lawfare – использование или злоупотребление законными полномочиями, чтобы заставить оппонента замолчать.

"Пермакризис" – слово 2022 года от словаря Collins / Фото Collins Online Dictionary

Слово "Украина" – среди самых популярных запросов у Google за 2022 год

В Google еще в начале декабря обнародовали список самых популярных поисковых запросов пользователей по всему миру за 2022 год. Согласно результатам, Украина вошла в топ-запросы сразу в нескольких категориях.

Так, в списке глобальных поисковых слов "Украина" заняла 3 место, а вот в категории "Новости" стала лидером. Больше всего пользователи по всему миру искали новости об Украине в период с 20 – 26 февраля по 5 марта. При этом информацию о полномасштабном вторжении России пытались найти на английском, французском и немецком языках.

Вместе со словом "Украина" юзеры употребляли такие слова, как "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".

Люди по всему миру не остаются безразличными к событиям в Украине. А такое внимание, поддержка и помощь точно ускорят нашу победу над оккупантами. Всё будет Украина!