Туристам и просто иностранцам здесь всегда рады: названы самые гостеприимные места в мире в 2024-м
Источник:Booking
Многочисленные направления увлекают воображение упорных путешественников. Со всем тем, ошеломляющий всплеск туристов побудил немало из этих мест бороться с последствиями овертуризма. Поэтому, пытаясь снизить напряжение и регулировать количество посетителей, власти прибегают к установлению значительных налогов на туристов.
С другой стороны есть и те, кто наоборот рад гостям при любых обстоятельствах. Популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала наиболее гостеприимные туристические направления в 2024 году.
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Так Booking.com назвал победителей ежегодной премии Traveler Review Awards. Выбирали их по отзывам на платформе.
Награды получили самые радушные места для путешественников. Их в 2024-м оказалось рекордные 148 миллионов.
В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.
Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году
- Арраял д'Ажуда Бразилия.
- Эрмуполис Греция.
- Виана-ду-Каштел Португалия.
- Дейлсфорд Австралия.
- Гриндельвальд Швейцария.
- Моав США.
- Юзес Франция.
- Мозатлан Мексика.
- Индия Джайсалмер.
- Фудзикавагучик Япония.
Италия получила рекордное количество лауреатов премии 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).
Португальское Виана-ду-Каштелу заняло 3-е место среди самых гостеприимных городов в мире / Фото iberian-escapes.com
Наиболее гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:
- Пертшир Великобритания.
- Пенха Тайвань.
- Боязнь Колумбия.
- Трентино Альто-Адидже Италия.
- Лос-Лагос Чили.
- Эронго Намибия.
- Отаго Новая Зеландия.
- Лапландия Финляндия.
- Астурия Испания.
- Фрисландия Нидерланды.
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