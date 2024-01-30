Туристам и просто иностранцам здесь всегда рады: названы самые гостеприимные места в мире в 2024-м

Многочисленные направления увлекают воображение упорных путешественников. Со всем тем, ошеломляющий всплеск туристов побудил немало из этих мест бороться с последствиями овертуризма. Поэтому, пытаясь снизить напряжение и регулировать количество посетителей, власти прибегают к установлению значительных налогов на туристов.

С другой стороны есть и те, кто наоборот рад гостям при любых обстоятельствах. Популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала наиболее гостеприимные туристические направления в 2024 году.

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Так Booking.com назвал победителей ежегодной премии Traveler Review Awards. Выбирали их по отзывам на платформе.

Награды получили самые радушные места для путешественников. Их в 2024-м оказалось рекордные 148 миллионов.

В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году

Арраял д'Ажуда Бразилия. Эрмуполис Греция. Виана-ду-Каштел Португалия. Дейлсфорд Австралия. Гриндельвальд Швейцария. Моав США. Юзес Франция. Мозатлан Мексика. Индия Джайсалмер. Фудзикавагучик Япония.

Италия получила рекордное количество лауреатов премии 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).

Португальское Виана-ду-Каштелу заняло 3-е место среди самых гостеприимных городов в мире / Фото iberian-escapes.com

Наиболее гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:

Пертшир Великобритания. Пенха Тайвань. Боязнь Колумбия. Трентино Альто-Адидже Италия. Лос-Лагос Чили. Эронго Намибия. Отаго Новая Зеландия. Лапландия Финляндия. Астурия Испания. Фрисландия Нидерланды.

Какие города мира считают самыми дорогими?

Сербский сервис Numbeo обновил свой индекс стоимости жизни в разных городах мира. Его топ самые дорогие места. Формируют рейтинг на основе информации о потребительских ценах стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу берут прайсы Нью-Йорка, он автоматически присуждает 100 баллов.

Всего в обновленном рейтинге 362 города. Так кто попал в десятку самых дорогих городов в мире в 2024 году – читайте по ссылке!