Туристам и просто иностранцам здесь всегда рады: названы самые гостеприимные места в мире в 2024-м

30 января 2024, 18:50
Читати новину українською

Источник:

Booking

Многочисленные направления увлекают воображение упорных путешественников. Со всем тем, ошеломляющий всплеск туристов побудил немало из этих мест бороться с последствиями овертуризма. Поэтому, пытаясь снизить напряжение и регулировать количество посетителей, власти прибегают к установлению значительных налогов на туристов.

С другой стороны есть и те, кто наоборот рад гостям при любых обстоятельствах. Популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала наиболее гостеприимные туристические направления в 2024 году.

Читайте такжеКакие города сочли самыми опасными в Европе: первое место вас удивит

Так Booking.com назвал победителей ежегодной премии Traveler Review Awards. Выбирали их по отзывам на платформе.

Награды получили самые радушные места для путешественников. Их в 2024-м оказалось рекордные 148 миллионов.

В итоге составители рейтинга пришли к выводу, что больше всего рады видеть туристов в бразильском городе Арраял-д'Ажуда и в шотландском регионе Пертшир.

Самые гостеприимные города на Земле в 2024 году

  1. Арраял д'Ажуда Бразилия.
  2. Эрмуполис Греция.
  3. Виана-ду-Каштел Португалия.
  4. Дейлсфорд Австралия.
  5. Гриндельвальд Швейцария.
  6. Моав США.
  7. Юзес Франция.
  8. Мозатлан Мексика.
  9. Индия Джайсалмер.
  10. Фудзикавагучик Япония.

Италия получила рекордное количество лауреатов премии 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361).

Португальское Виана-ду-Каштелу заняло 3-е место среди самых гостеприимных городов в мире / Фото iberian-escapes.com

Наиболее гостеприимные регионы на Земле в 2024 году:

  1. Пертшир Великобритания.
  2. Пенха Тайвань.
  3. Боязнь Колумбия.
  4. Трентино Альто-Адидже Италия.
  5. Лос-Лагос Чили.
  6. Эронго Намибия.
  7. Отаго Новая Зеландия.
  8. Лапландия Финляндия.
  9. Астурия Испания.
  10. Фрисландия Нидерланды.

Какие города мира считают самыми дорогими?

Сербский сервис Numbeo обновил свой индекс стоимости жизни в разных городах мира. Его топ самые дорогие места. Формируют рейтинг на основе информации о потребительских ценах стоимости недвижимости и показателях качества жизни. За основу берут прайсы Нью-Йорка, он автоматически присуждает 100 баллов.

Всего в обновленном рейтинге 362 города. Так кто попал в десятку самых дорогих городов в мире в 2024 году – читайте по ссылке!

Автор: Марта Касіянчук