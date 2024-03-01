Создали на борту настоящий ад: самолет экстренно посадили из-за драки пассажиров

Самолет лоукостера Ryanair пришлось экстренно посадить из-за драки пассажиров. Они превратили полет рейсом из Эдинбурга на Тенерифе в настоящий ад.

Самолет находился в воздухе всего два часа. Ничто не предвещало беды, как вдруг началась драка.

Обратите внимание Влюбляет с первого взгляда: какой город в Европе – самый бюджетный для туризма

Сначала скандал вспыхнул между мужчиной и женщиной. Они начали кричать и бросаться бутылками. Люди, которые пытались вмешаться в драку, тоже пострадали от ее последствий.

Рейс из Эдинбурга на Тенерифе 25 февраля был вынужден совершить посадку в Порту, когда небольшая группа пассажиров начала вести себя некорректно на борту

Один из пассажиров заметил, что это был худший полет в его жизни. В общем пребывание на борту напоминало портал в ад.

Дети, которые находились на борту, испугались и начали плакать. Самолет пришлось срочно посадить. Для этого выбрали город Порту (Португалия).

Рейс из Эдинбурга на Тенерифе 25 февраля был вынужден совершить посадку в Порту, когда небольшая группа пассажиров начала вести себя некорректно на борту,

– говорится в сообщении.

В сети опубликовали кадры драки.

Драка на борту: смотрите видео

В португальском аэропорту уже ждали правоохранители. Теперь участников драки будет ждать разговор с полицией. Самолет с задержкой в два часа отправился в Тенерифе.