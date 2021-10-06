"Самая большая налоговая реформа всех времен": какие изменения ждут жителей Австрии

Реформу экосоциального налогообложения в Австрии согласовали. Канцлер назвал ее "самой большой налоговой реформой всех времен", а вице-канцлер объявил этот период изменений в налоговом законодательстве историческим.

Реализация планов правительства будет происходить поэтапно. Последний этап должен завершиться 1 июля 2023 года.

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Подробнее о реформе

Уже с 1 июля следующего года взносы на медицинское страхование будут снижены для пенсионеров и наемных работников с небольшими зарплатами. Таких людей в стране есть около 3,6 миллиона. Так, пенсионер, имеющий 1 000 евро пенсии, будет получать, например, на 215 евро в год больше.

Также с 1 июля 2022 года вторая ставка налога на прибыль снизится с 35 до 30%. Еще через год – с 42 до 40%. С середины 2022 года этот показатель увеличится в размере до 650 евро, а в 2023 году ожидаются дополнительные 580 евро (вместе 1 230 евро). Поэтому каждый работник, занятый полный рабочий день, будет экономить на уплате налогов минимум 300 евро в год.

Реформа также предусматривает выгоду для семей. Годовая надбавка для семьи увеличится с 1 500 до 2 000 евро. Например, семья из трех человек получит дополнительных 1 500 евро (если валовой ежемесячный доход составляет около 3 200 евро).

Что касается предприятий, то с 2023 года корпоративный налог для компаний снизится с 25% до 24%. А еще через год, с 2024 года, уменьшится до размера 23%.