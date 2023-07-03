В Паланге повышают курортный сбор: названы термины
Источник:DELFI.LT
Власти Паланги решили повысить курортный сбор для туристов. Новые правила начнут действовать с 10 июля.
С 10 июля в Паланге повышается курортный сбор
Самоуправление отмечает, что от уплаты курортного сбора освобождаются дети до 18 лет и пациенты, которые обращаются в больницы Паланги в направлении территориальных больничных касс.
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Каждый приезжий должен будет заплатить 2 евро. Ранее сбор был вдвое меньше.
По словам администрации Палангского городского самоуправления, все собраны средства направляются исключительно на:
- реализацию туристических нужд,
- маркетинг,
- обслуживание пляжей и общественных мест курорта,
- улучшение инфраструктуры курорта,
- обеспечение безопасности на пляжах,
- организацию культурных мероприятий и т.д.
Это означает, что деньги отдыхающих возвращаются к ним, что позволяет Палангскому самоуправлению экономить средства местного бюджета за социальные, образовательные и другие потребности жителей.
Этим летом большую часть курортного сбора планируется направить на ежедневное обслуживание пляжей Паланги и Швянтойи, очистку песка, внедрение и обслуживание пляжной инфраструктуры, а также услуги спасателей на пляжах, обеспечение безопасности отдыхающих на берегу и воде. Только на эти цели уйдет около 700 тысяч евро.
Какие еще изменения в Паланге ждут туристов?
Кроме того, летом 2023 года на пляжах и первой линии дюн установлено 14 новых контейнерных туалетов. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт всех 33 общественных туалетов на курорте будут стоить Паланге более 350 тысяч евро.
Еще 350 тысяч евро предусмотрено на уход за зелеными насаждениями в общественных местах, более 500 тысяч евро – на обслуживание парка Бируте, более 200 тысяч евро – на культурные мероприятия.