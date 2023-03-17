Ryanair запускает 14 новых рейсов из Дублина: список направлений

17 марта 2023, 17:37
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Источник:

Ryanair

Готовясь к сезону отпусков, авиакомпании мира чуть ли не наперегонки объявляют все новые сообщения. Ryanair также не отстает – перевозчик анонсировал более десятка рейсов.

Так, ирландский лоукостер планирует на весенне-летний период суммарно запустить 14 новых направлений из Дублина. При этом шесть из них Ryanair уже обслуживает. Все направления будут соединять столицу Ирландии с другими европейскими городами.

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Новые авиарейсы от Ryanair

  • Дублин – Бриндизи (Италия)
  • Дублин – Триест (Италия)
  • Дублин – Закинф (Италия)
  • Дублин – Кос (Греция)
  • Дублин – Яссы (Румыния)
  • Дублин – Стокгольм (Швеция)
  • Дублин – Ньюквей (Англия)
  • Дублин – Бургас (Болгария)

Рейсы из перечня анонсированных, которые уже обслуживаются

  • Дублин – Венеция (Италия)
  • Дублин – Генуя (Италия)
  • Дублин – Астуриас (Испания)
  • Дублин – Кастельон (Испания)
  • Дублин – Клуж-Напока (Румыния)
  • Дублин – Лейпциг (Германия)

Старт всех новых сообщений запланирован на март – май 2023 года. Билеты уже доступны в продаже, а купить их можно на сайте авиакомпании.

Так, например, из Дублина в Бургас перелет обойдется около 90 евро в одну сторону, а за авиабилеты из столицы Ирландии на греческий остров Кос нужно будет заплатить уже почти 124 евро в одну сторону.

Автор: Назарій Сорока