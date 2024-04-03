Лоукостер Ryanair закрыл продажу билетов на рейсы в популярную страну

Европейская авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов на рейсы в Израиль до октября 2024 года. Это решение оставляет только 5 маршрутов в Тель-Авив открытыми для бронирования после этого срока.

С 27 октября для бронирования доступны только 5 направлений в Тель-Авив: из Берлина, Вены, Будапешта, Рима и из Пафоса. Недоступно для резервирования еще 21 направление авиаперевозчика в Израиль.

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Ryanair закрыл продажу билетов на рейсы в Израиль

В октябре 2023 года Ryanair приостанавливала полеты в Израиль из-за обострения ситуации в регионе. С 1 февраля 2024 авиаперевозчик возобновил полеты в Тель-Авив из Милана, Меммингена, Марселя, Вены и Карлсруэ/Баден-Бадена. Но с 27 февраля рейсы снова отменили.

Лоукост-авиакомпания выразила недовольство повышением сборов в аэропорту Тель-Авива. В результате все самолеты теперь обслуживаются в более дорогом Терминале 3 вместо ранее более дешевого Терминала 1.

Ryanair хочет поддержать аэропорт Бен-Гуриона и восстановление авиапутешествий в Израиль, но мы не можем сделать это, как и просить наших пассажиров оплачивать более высокие тарифы,

– заявили в авиакомпании.

Ryanair выразил возражения против сборов, взимаемых аэропортом, которые не были одобрены авиакомпанией. Авиаперевозчик обратился к аэропорту Бен-Гуриона с просьбой предоставить подтвержденную дату открытия Терминала 1.

В результате, Ryanair стремится, чтобы Терминал 1 снова открылся, и они могли возобновить продажу билетов из Тель-Авива.

Заметим, другая бюджетная авиакомпания Wizz Air переложила все дополнительные расходы на своих пассажиров. Авиакомпания называет причиной увеличения операционных расходов вынужденный перенос рейсов в другой Терминал. Это и привело к дополнительному сбору за бронирование, осуществленные после 16 февраля 2024 года.