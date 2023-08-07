Ryanair или Wizz Air: какой лоукостер действительно дешевле

Две популярные европейские бюджетные авиакомпании постоянно конкурируют. Тем более, что их маршрутные сети все чаще пересекаются.

И эта конкуренция очень выгодна пассажирам. Ведь обе авиакомпании часто объявляют распродажи билетов и выгодные акции. Но какой из лоукостеров действительно дешевле – узнаете в материале.

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Конкуренция за пассажиров

Чтобы понять, какая авиакомпания предлагает лучшие цены на перелеты, эксперты Avianews проанализировали последние отчеты обоих перевозчиков.

На первый взгляд, может показаться, что Ryanair доступнее, поскольку лоукостер часто предлагает билеты с минимальным тарифом в 10 евро. Однако на самом деле средняя цена билета оказалась ниже именно у Wizz Air – 45,1 евро с одного пассажира. А средняя цена на билет Ryanair составляет 49,1 евро.

Но компания Wizz Air, имеющая в среднем более дешевые билеты, компенсирует недополученный доход за счет дополнительных услуг. Перевозчик продает каждому пассажиру дополнительный багаж и выбор места на среднюю сумму 35,9 евро. А вот Ryanair по этому показателю – более экономный, здесь дополнительные услуги стоят 23,3 евро на одного пассажира.

Оба авиаперевозчика имеют длинный список дополнительных услуг. Пассажирам приходится доплачивать за ручную кладь, дополнительный чемодан и комфортное место на борту. При этом цена может меняться – на рейсах с большим спросом услуги будут стоить дороже.

Если прибавить базовую цену билета и стоимость дополнительных услуг, получится, что в среднем пассажир Ryanair платит за перелет 71,4 евро, а клиент Wizz Air – 81 евро.

Для подсчета эксперты использовали финансовые отчеты обеих авиакомпаний за период с апреля по июнь 2023 года.

Wizz Air заставили заплатить компенсации пассажирам

Авиакомпанию Wizz Air заставили компенсировать пассажирам отмены и задержки рейсов. Управление гражданской авиации Великобритании применило меры к лоукостеру. Регулятор вмешался в ситуацию после того, как за последние 9 месяцев в судах оказалось много жалоб от пассажиров на действия авиакомпании.

Компенсации, которые в Wizz Air должны выплатить пассажирам, касаются расходов на альтернативные рейсы, когда первоначальный перелет лоукостера был отменен. Также авиакомпания должна компенсировать клиентам проживание в гостиницах, если из-за задержки вылет переносился на следующий день.