Бюджетно, но не совсем: Ryanair повысит цены на авиабилеты

Лоукостер Ryanair повышает цены на авиабилеты уже летом 2024 года. Причиной такого решения стали общие проблемы в отрасли.

Причины роста цен на авиабилеты объяснил Майкл О'Лири – глава Ryanair. Он рассказал, что сейчас в авиасфере – существенные проблемы. В частности, европейские авиакомпании имеют в доступе ограниченное количество самолетов.

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Что спровоцировало кризис

По словам Майкла О'Лири, дефицит самолетов вызвало то, что американская компания Boeing задерживает поставку нового парка самолетов. Его ранее заказал Ryanair.

Это привело к тому, что летом 2024 года в разгар морского сезона спрос будет превышать предложение. Не все желающие смогут полететь по маршруту мечты. Ожидается, что лоукостер сможет перевезти на 5 миллионов пассажиров меньше, чем в прошлом году. В общем это все повлечет рост цен.

Это, вероятно, означает, что наш рост в этом году будет ограничен в Европе, и я думаю, что это приведет к повышению цен на авиаперевозки по всей Европе летом 2024 года,

– отметил О'Лири.

Отмечают, что рост цен будет незначительным – ориентировочно на 5 – 10%.

К слову, ранее стало известно, что Ryanair откроет новую базу в Реджо-Калабрия (Италия). Также уже весной оттуда стартуют рейсы.