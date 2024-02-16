Ryanair отменяет рейсы в одну из стран мира

Ryanair сообщил об отмене рейсов в Израиль. Полеты на территорию страны лоукостер возобновил лишь совсем недавно – 1 февраля.

Однако меньше, чем через две недели после возвращения в воздушное пространство Израиля Ryanair решил отменить рейсы. Причиной такого решения называют высокие аэропортовые сборы.

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На это повлияла война между ХАМАС и Израилем. Количество рейсов на территорию страны существенно снизилось. Как следствие – в Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион закрыли терминал 1. Там были существенно меньшие сборы. Все рейсы сосредоточились в терминале 3.

Ryanair ранее работал в лоукост-терминале 1, который до сих пор не открыт. Единственным открытым терминалом в аэропорту Бен-Гуриона остается дорогой терминал 3,

– говорится в сообщении.

Есть ли шанс на возобновление полетов

В авиакомпании попросили прощения у пассажиров, которым это решение повлекло неудобства. В Ryanair отметили, что остаются благосклонными к Израилю. Когда терминал 1 заработает, рейсы надеются восстановить.

К слову, с 1 февраля Ryanair возобновил полеты в Тель-Авив из таких городов:

Милан;

Марсель;

Вена;

Баден-Баден.

Ранее о возвращении в Израиль объявили также лоукостер Wizz Air. В то же время заявили, что сначала полеты будут осуществлять по ограниченному количеству маршрутов. Отправиться в Тель-Авив можно будет из таких городов: Будапешт, Бухарест, София, Краков, Лондон, Рим.