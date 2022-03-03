Ruská zmrzlina станет Ukrajinská zmrzlina: производитель мороженого в Чехии сменит название

Известный бренд мороженого Ruská zmrzlina чешской компании Prima тоже выражает солидарность с Украиной во время противостояния российской агрессии. В компании заявили, что испытывают моральное обязательство для таких действий.

О решении рассказали в компании Bidfood Czech Republic. Именно ей принадлежат бренды мороженого Prima.

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Как чешский бренд мороженого выражает поддержку Украине

Ruská zmrzlina производится в Чехии с 1992 года. Мороженое продается и за пределами страны, в частности, в Литве, Украине, Словакии. Это классический пломбир между двумя белыми вафлями, представленный в прямоугольной форме.

Теперь, когда бизнес во всем мире, бойкотирует изделия и культуру россиян, название продукции решили изменить. В знак уважения к Украине Ruská zmrzlina будет называться Ukrajinská zmrzlina.

Мы чувствуем моральное обязательство хотя бы в такой форме выступить против агрессивных и несправедливых действий российских официальных лиц и дать четкий сигнал жителям Украины, проживающим в Чехии или Словакии о том, что мы думаем и поддерживаем их,

– заявили в компании.

Пока активно продолжаются подготовительные работы. Для ребрендинга понадобится какое-то время. По планам производителя, мороженое в новом дизайне появится на рынке уже в начале апреля. К тому времени на всю продукцию Ruská zmrzlina будут добавлять специальные наклейки с украинским флагом и надписью "Мы поддерживаем Украину".

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