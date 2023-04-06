Из-за снегопада Румыния прекратила пропуск транспорта из Украины

На пунктах пропуска "Дьяковцы – Раковец", "Порубно-Сирет" и "Красноильск – Викову де Сус" в направлениях Сирет и Сучава, полная остановка пропуска любого транспорта из-за сильного снегопада.

По данным пограничников, на дорогах Румынии в настоящее время сложная ситуация, однако пункты пропуска со стороны Буковины работают в обычном режиме.

Также на тему Поездом в Варшаву: впервые за 20 лет Украина восстанавливает железнодорожный пункт пропуска Рава-Русская

Остановка пропуска

Дорожная полиция Румынии на неопределенный срок запретила проезд всех транспортных средств от пунктов пропуска "Дьяковцы - Раковец", "Порубное - Сирет" и "Красноильск - Викову де Сус" в направлениях Сирет и Сучава из-за снежных заносов и неудовлетворительного состояния дорог на этих участках .

Пограничные наряды соответственно информируют всех путешественников, направляющихся на выезд из Украины.

Пункты пропуска на Буковине работают

Однако, по словам спикера Черновицкого пограничного отряда Константина Лесника, пункты пропуска на Буковине работают в обычном режиме. Пропуск граждан и транспортных средств осуществляется в соответствии с установленным порядком. Состояние подъездных путей к КПП удовлетворительное, хотя на некоторых участках можно встретить налипание мокрого снега, но на месте работает снегоуборочная техника.