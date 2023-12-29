Румыния и Болгария присоединились к Шенгенской зоне, но есть нюанс
Источник:Reuters
Болгарии и Румынии удалось получить разрешение на частичное вступление в Шенгенскую зону. Страны смогут воспользоваться ее преимуществами с марта. Но не полностью.
Румыния и Болгария договорились с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне, но пока границы откроют только по воздуху и морю с марта 2024 года.
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Переговоры по открытию сухопутных границ для этих двух стран будут продолжены уже в следующем году.
С марта румыны смогут воспользоваться преимуществами Шенгенской зоны на воздушных и морских путях. Я убежден, что в 2024 году мы завершим переговоры и по сухопутным границам,
– заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
Еще год назад Австрия выступала против расширения безвизовой зоны на Болгарию и Румынию. На встрече министров внутренних дел стран ЕС поднимали этот вопрос. Тогда Австрия заявила, что уровень нелегальной миграции еще слишком высок в обеих странах. И они должны сделать больше для ее контроля перед вступлением в Шенгенскую зону.
Румыния и Болгария ужесточили меры безопасности на границах и договорились о поддержке других государств Евросоюза. Поэтому Австрия частично уступила и предложила поэтапное присоединение к Шенгену.
Ранее румынский президент Клаус Иоганнис заявлял, что, по его мнению, Шенгенская зона больше не работает, ведь многие страны Европы закрывают свои границы и усиливают контроль из-за миграции.Шенгенская зона — это территория, в пределах которой можно свободно пересекать границу в любой точке государств-членов без пограничного контроля. В настоящее время в Шенгенскую зону входят 23 страны Евросоюза, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
ЕС снова отложил запуск системы ETIAS
Евросоюз снова переносит дату запуска системы информации и авторизации поездок (ETIAS). Сначала ее должны были запустить в середине 2024 года, а теперь перенесли на середину 2025-го. Задержки возникли по техническим причинам, не все успевают подготовить.
Разрешение ETIAS – это требование для въезда граждан безвизовых стран. Оно привязано к загранпаспорту путешественника, будет стоить ориентировочно 7 евро и действовать три года. Имея разрешение ETIAS, туристы могут многократно въезжать в европейские страны для краткосрочного пребывания.