Туристы шокированы расходами на рождественских ярмарках в Европе: какие цены на глинтвейн и хот-дог

В разных европейских городах традиционные рождественские ярмарки стали достопримечательностью. Эти рынки обычно известны своими относительно более высокими ценами, и туристы готовы заплатить несколько больше, чтобы получить яркие воспоминания.

Но в этом году значительный рост расходов на праздничные мероприятия шокировал многих посетителей. Какая ситуация с ценами на европейских праздничных ярмарках этого сезона – узнайте дальше в материале.

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Какие цены на ярмарках Европы?

Будапешт

Опрос 2023 года признал рождественскую ярмарку в Будапеште лучшей в Европе, но цены здесь тоже соответствующие.

Со средней зарплатой ниже 830 евро в месяц местные жители вынуждены платить на ярмарках гораздо больше обычного. К примеру:

порция гуляша стоит 12 евро,

голубцы – 17 евро,

хот-дог – 21 евро.

Но Венгрия – не единственная страна, где цены на праздничных рождественских ярмарках шокировали посетителей.

Инфляция продовольствия продолжает резко расти, достигнув почти 20% в ЕС в начале этого года,

– говорится в сообщении.

Как в шутку отмечают эксперты: "По крайней мере, на европейские рождественские ярмарки вход свободный".

Великобритания

Цены на тематических праздничных ярмарках в Британии тоже возмущают гостей. Эдинбург с традиционными зимними фестивалями и сказочно красивыми улицами обещает волшебную рождественскую атмосферу.

Но в этом году местная рождественская ярмарка была названа "адом на земле" с "неслыханными грабительскими ценами" от владельцев киосков:

гамбургеры стоят 12 фунтов (14 евро),

билеты на большое колесо – 10 фунтов (11,60 евро),

глинтвейн – целых 7 фунтов (8 евро).

Какие цены на ярмарках Европы / Фото Unsplash

Йорк

Обычно цены на таких мероприятиях ниже в северо-восточном городе Йорка. Но в этом году гамбургер и закуски там тоже стоят 12 фунтов стерлингов (14 евро). Глинтвейн – около 5 фунтов (5,80 евро).

Люди говорят, что это почти наравне со знаменитой лондонской Зимней страной чудес, где глинтвейн обойдется вам в 5,70 фунта (6,60 евро), а гамбургеры стоят до 14 фунтов (16,20 евро).

Ливерпуль

Похожая ситуация – на рождественской ярмарке Ливерпуля. Вот цены на некоторые продукты: 6,50 фунтов (7,50 евро) за глинтвейн и 8 фунтов (9,30 евро) за колбаски.

В социальных сетях жалуются, что чтобы "прогуляться по местной ярмарке, нужно брать ипотеку".

Германия

В Германии, на родине рождественских ярмарок, праздничные зимние события собирают миллионы туристов. В этом году посетители массово пишут, что цены там тоже выросли. К примеру, традиционный глинтвейн – от 5 евро и до 10 евро.

Где в Польше лучшие праздничные ярмарки?

В Польше рождественские ярмарки стартуют с конца ноября. Обычно их разворачивают на больших площадях, которые украшает елка. Здесь можно выбрать сувениры для родных, полакомиться вкусненьким и выпить горячий глинтвейн.

Праздничные ярмарки страны предлагают множество вариантов досуга. Осталось только выбрать тот, где вы захотите провести рождественско-новогодние выходные с семьей и друзьями. Так что рассказываем, какие ярмарки стоит посетить в Польше.