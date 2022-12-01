Рождественская ярмарка Гданьска претендует на звание лучшей в Европе
Источник:European Best Destinations
В Европе продолжается период Адвент. Это время, когда на центральных площадях городов появляются украшенные елки, улицы освещают гирлянды, в воздухе витают ароматы глинтвейна, свежей выпечки и мяса. Это все присуще рождественской ярмарке, откуда практически невозможно уйти с пустыми руками.
Работает рождественская ярмарка и в Гданьске, которая в этом году номинирована на звание "Лучшая рождественская ярмарка Европы". В 2019 году этот польский город уже принимал участие в ежегодном конкурсе и занял 3 место.
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Что такое European Best Christmas Market
Это престижный конкурс, ежегодно проводимый European Best Destinations – туристической организацией в Брюсселе. Ее цель – продвижение туризма в Европе.
Рождественскую ярмарку в Гданьске номинировали на звание лучшей в Европе
В историческом центре приморского города Польши работают 155 лотков с новогодними товарами. Гданьская рождественская ярмарка открыта с 18 ноября и продлится до 23 декабря.
Там можно приобрести изделия ручной работы, ювелирные украшения, соевые свечи, вещи для дома, натуральную косметику и авторские аксессуары. Кроме того, на ярмарке можно и перекусить – на фуд-корте представлены блюда практически со всего мира: от американских и европейских вкусностей до деликатесов Дальнего Востока.
Самые молодые посетители также не будут скучать на ярмарке в Гданьске. Для них работают аттракционы, среди которых – симулятор полета на волшебных санях Санты и карусель с лошадьми. А еще можно принять участие в таких мероприятиях, как пение колядок, рождественские рассказы и, конечно же, встреча с Николаем.
Рождественские ярмарки Европы, претендующие на победу
- Говоне (Италия)
- Братислава (Словакия)
- Валкенбюрг (Нидерданды)
- Прага (Чехия)
- Таллин (Эстония)
- Крайова (Румыния)
- Гданьск (Польша)
- Зальцбург (Австрия)
- Мадейра (Португалия)
- Дрезден (Германия)
- Трир (Германия)
- Будапешт (Венгрия)
- Ротенбург (Германия)
- Брюгге (Бельгия)
- Мадрид (Испания)
- Брюссель (Бельгия)
- Манчестер (Англия)
- Монбельяр (Франция)
- Эссен (Германия)
- Вена (Австрия)
- Эдинбург (Шотландия).