Рождественская ярмарка 2022 в Варшаве: когда открытие и что анонсировали организаторы

Глинтвейн, вкусная еда, рождественские украшения и праздничная атмосфера – это лишь часть того, что будет ждать поляков и гостей Варшавы на местной Рождественской ярмарке 2022. Какие еще аттракции запланированы, рассказываем дальше.

Рождественская ярмарка снова украсит пространство Барбакана в Варшаве. Киоски с тематическими изделиями, вкусностями и ароматными напитками будут открыты с 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года.

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Рождественская ярмарка 2022 года в Варшаве

Среди елок, ароматов глинтвейна и пряников посетителей ждут многочисленные аттракционы. Следовательно, на Староместской площади, вокруг памятника Русалке в Старом городе, снова будет ледовый каток. Там же можно будет выпить теплого глинтвейна, кофе или чая, чтобы согреться, а также попробовать рождественские блюда.

В этом году будут готовить блюда на мангале, продавать традиционный осципек (копченый овечий сыр). Для любителей закусок будут жареные орехи, печеные каштаны, рождественское печенье и пряники.

График работы ярмарки: