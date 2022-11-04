Рождественская ярмарка 2022 в Варшаве: когда открытие и что анонсировали организаторы

4 ноября 2022 , 15:39
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Источник:

pik.warszawa

Глинтвейн, вкусная еда, рождественские украшения и праздничная атмосфера – это лишь часть того, что будет ждать поляков и гостей Варшавы на местной Рождественской ярмарке 2022. Какие еще аттракции запланированы, рассказываем дальше.

Рождественская ярмарка снова украсит пространство Барбакана в Варшаве. Киоски с тематическими изделиями, вкусностями и ароматными напитками будут открыты с 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года.

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Рождественская ярмарка 2022 года в Варшаве

Среди елок, ароматов глинтвейна и пряников посетителей ждут многочисленные аттракционы. Следовательно, на Староместской площади, вокруг памятника Русалке в Старом городе, снова будет ледовый каток. Там же можно будет выпить теплого глинтвейна, кофе или чая, чтобы согреться, а также попробовать рождественские блюда.

В этом году будут готовить блюда на мангале, продавать традиционный осципек (копченый овечий сыр). Для любителей закусок будут жареные орехи, печеные каштаны, рождественское печенье и пряники.

График работы ярмарки:

  • Воскресенье – четверг – с 11:00 до 20:00
  • Пятница и суббота – с 11:00 до 21:30
  • 24 декабря 2022 – будут работать только отдельные киоски
  • 25 и 26 декабря 2022 года рабочие часы – с 11:00 до 21:30
  • 31 декабря, а также 1 января 2023 года киоски будут работать с 11:00 до 21:30.
Автор: Назарій Сорока