Вкусные сувениры по цене золота: какие зарубежные продукты существенно подорожают в 2024 году

Поклонников вкусных суверенов из разных стран мира ждет печальная новость. Многие любимые деликатесы существенно подорожают в течение 2024 года.

Невозможно поехать в Италию и не привезти оттуда родным бутылочку оливкового масла. Или во время визита в Шотландию не попробовать настоящего местного виски. В то же время в 2024 году эти радости жизни существенно подорожают.

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Какие продукты подорожают в 2024 году

Оливковое масло

Все из-за непогоды, которая "накрыла" страны Средиземноморья в 2023 году. Производство оливкового масла понесло очень сильные потери. Кроме того, в Тоскане и Лигурии собрали крайне плохие урожаи. В целом это привело к тому, что оливковое масло в мировых супермаркетах подорожало более чем на 100%.

Швейцарский шоколад

В этом году цены на кондитерскую легенду мира будут "кусаться". Спрос на швейцарский шоколад только растет. А какао в 2023 году подорожало более чем на 20%.

Итальянская паста

Рост цен более чем на 15% опять же вызван погодными условиями.

Шотландский виски

Цены на любимый алкогольный напиток миллионов снова вырастут. Причина – проблемы с цепочками поставок. Кроме того, правительство приняло решение о росте цен, чтобы снизить у молодежи желание потреблять алкогольные напитки.

Греческие оливки

Львиную долю греческих оливок выращивают на острове Крит. Преимущественно этим занимаются местные семейные предприятия. В то же время в 2023 году они понесли существенные убытки. В частности, причиной стали погодные условия.

Остается надеяться, что в ближайшее время цены удастся урегулировать и люди смогут продолжать наслаждаться любимыми вкусностями.