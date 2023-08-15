Туристы на несколько суток застряли в Анталии: в России массово ломаются самолеты

Российские авиакомпании регулярно задерживают рейсы из-за поломок самолетов. На авиаотрасль РФ все сильнее давят западные санкции. В этот раз "заглохли" два Boeing-777.

Авиакомпании России столкнулись с коллапсом из-за регулярных поломок самолетов и отсутствия запчастей. Перевозчик Red Wings был вынужден запросить дополнительный самолет, чтобы вывезти туристов из Анталии, после выхода из строя сразу двух своих Боингов.

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Более 800 россиян ждут рейсов

Вылеты из Екатеринбурга в Анталию и обратно должны были состояться еще 12 и 13 августа. Но своего рейса до сих пор ожидают по 410 человек на обоих маршрутах. Авиакомпания Red Wings объясняет, что задержка произошла по техническим причинам: одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777. А всего у перевозчика таких самолетов три.

Поэтому застрявших в Анталии россиян вскоре вывезут на дополнительном самолете авиакомпании "Икар". Его заказали на коммерческой основе.

Это уже не первая задержка рейсов в Red Wings за это лето. В начале августа 86 человек 11 часов не могли вылететь из Екатеринбурга в Астану. Причина задержки не называлась. А 29 июля более чем на 8 часов "из-за внепланового технического обслуживания" был задержан еще один рейс Red Wings из Уфы в Алматы.

Санкции работают

После вторжения России в Украину западные страны ввели санкции, которые, в частности, ударили по российскому транспортному сектору. С россиянами не сотрудничают Airbus и Boeing, производители моторов и комплектующих.

Из-за действия западных санкций российским авиакомпаниям все сложнее обслуживать и ремонтировать самолеты. В августе они начали разбирать авиалайнеры, чтобы получить запчасти, которые больше не могут покупать за границей.

Также сообщалось, что пилоты "Аэрофлота" начали летать без тормозов. Они их просто отключают, потому что не могут заменить.