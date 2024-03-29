Варварство продолжается: россияне шокировали позорным поведением сразу на двух курортах мира

Россияне не хотят ничего менять в своей стране. Многие из них надеются "отсидеться" на территории цивилизованных государств. Однако и там россияне шокируют своим варварским поведением.

В частности, сполна "насладиться" "настоящей русской душой" смог Таиланд. Там двое пьяных туристов-вандалов Евгений Егоров и Олег Ширшов портили улицы Пхукета. Они оставляли там свои "тайные послания".

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К счастью, россиян удалось задержать. Это произошло 25 марта. К тому времени они успели испортить знак "Парковка запрещена" на пешеходной дорожке. Кроме того, пьяные вандалы разрисовали краской вывеску ресторана возле отделения государственного банка на территории района Патонг.

Когда их задержали, Егоров и Ширшов заявили, что были пьяными. На момент совершения варварства Егоров еще и находился за рулем арендованного мотоцикла. Между тем Ширшов был пассажиром.

На Бали россияне тоже "отличились"

Остров Бали и раньше страдал от российских туристов. Местные жители жаловались, что те пытаются уничтожить их культуру и осквернить священные места. Остров даже изменил правила въезда, чтобы хоть немного обезопасить себя от варварства.

Однако не прошло и месяца, как россияне снова "отличились". На этот раз 53-летняя туристка из страны-агрессора отказывалась оплачивать свои счета. Говорится о еде в ресторанах и кафе, а также – спа-услугах в салонах. Финальным аккордом стало то, что женщина ворвалась в отель и требовала, чтобы ей позволили бесплатно переночевать. Горе-туристку депортировали.