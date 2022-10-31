Россиянам отменили упрощенное трудоустройство в Польше

С тех пор как в России объявили частичную мобилизацию, местные жители стали все больше интересоваться возможностью пойти на работу в Польше. Однако в стране упразднили упрощенную процедуру трудоустройства для россиян.

Так, на фоне большой войны в Украине, которую развязала Россия и из-за растущего миграционного риска российских уклонистов в Польше решили отменить облегченный доступ россиянам к местному рынку труда. Об этом заявила министр семьи и социальной политики Марлена Малонг.

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Польский рынок труда без россиян

Марлена Малонг подписала распоряжение, согласно которому предприниматели в Польше не смогут трудоустраивать граждан России на упрощенных условиях. Следовательно, работодатели, если они хотят нанять россиян на основе разрешения на работу, больше не освобождаются от теста на рынке труда.

В то же время россияне, до введения изменений работавшие легально, могут продолжать работать, но только до истечения срока действия разрешения или декларации.

Таким образом, Россию изъяли из процедуры декларирования, которой могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Речь идет об ускоренном процессе, позволяющем легализоваться на работе в Польше за семь дней.