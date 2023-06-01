В Колизее появился лифт для людей с инвалидностью: смогут насладиться панорамным видом

Рим совершил серьезный порыв в инклюзивном туризме. Благодаря стеклянному лифту, одна из самых популярных исторических достопримечательностей города – Колизей – стала доступнее.

Стеклянный лифт теперь позволяет всем желающим подняться на верхние этажи Колизея. Раньше люди с инвалидностью могли посещать только нижние части амфитеатра. Теперь же они могут увидеть самые высокие уровни Колизея, посетить галерею между вторым и третьим этажами, а главное – встретить рассвет с незабываемым панорамным видом на Рим.

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Осторожное строительство

Строительство этого лифта длилось более 5 лет. Проблема в том, что шахту установили таким образом, чтобы не вносить какие-либо изменения в старинное здание. Ведь Колизею уже более 2000 лет. Архитекторы стремились устроить все так, чтобы в будущем стеклянный лифт можно было демонтировать без повреждений конструкции Колизея.

Инклюзивный лифт строили 5 лет / Фото Твиттер Gennaro Sangiuliano

Церемония открытия была очень символичной: итальянский оркестр исполнил саундтрек к культовому фильму "Гладиатор".

Оркестр играет музыку с "Гладиатора" в Колизее: смотрите видео

В 2021 году римский Колизей впервые открыл подземные помещения. Здесь гладиаторы и животные готовились к своему появлению на арене. Туристы теперь могут пройти по коридорам, рассматривая тысячелетние арки подземелья. Раньше эти помещения освещались свечами, но из-за постепенного разрушения земли сейчас туда проникает солнечный свет.

Колизей – это грандиозное античное сооружение в Риме. Этот амфитеатр можно назвать символом Вечного города. В Римской империи на арене проводились гладиаторские бои и другие общественные мероприятия. В 2007 году Колизей был признан одним из Семи Новых чудес света.

Рим – невероятный город для путешествий на любой вкус. Ценители истории и архитектуры, гурманы и шопоголики – все могут получить чрезвычайные впечатления от столицы Италии. Чтобы получить настоящее удовольствие от путешествия, стоит заранее узнать о некоторых особенностях пребывания в Риме.