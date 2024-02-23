Без улиц Московской и Пушкина: Рига очистится от российских названий

Весь цивилизованный мир избавляется от всего российского. В том числе и от названий. Судьбоносное решение приняла и Рига. Теперь в городе не будет, в частности, улицы Московской.

Рижская дума приняла решение о переименовании ряда улиц. В частности, в столице Латвии больше не будет улицы Московской.

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Теперь ее разделят на две улицы: участок от Набережной 13 января до Островного моста станет улицей Ластадияс. Тем временем пространство, которое останется, будет называться Латгалес.

Какие еще улицы переименуют

Ломоносова – на улицу Валерии Сейле;

Типографияс – на улицу Аугуста Спариньша;

Гоголя – на улицу Эмилии Беньямин;

Пушкина – на улицу Карлиса Миленбахса;

Лермонтова – на улицу Вилиса Плудониса;

Тургенева – на улицу Вильгельма Пурвитиса.

Так страна очищается от остатков всего российского. К слову, недавно сейм страны принял решение по аграрной продукции из страны-агрессора.

В Эстонии установили билборды с разбомбленным Таллином

Эстонцам решили напомнить, к чему приводит так называемый "русский мир". На улицах появились билборды с разбомбленным Таллином. Это имеет эффект шоковой терапии. Люди могут увидеть привычные здания разрушенными и на мгновение почувствовать, что приносит с собой Россия. Акция вызвала большой резонанс в обществе. Люди просто шокированы увиденным.

