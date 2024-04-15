Влетела на колоссальные деньги: туристка все-таки попала в ресторан-ловушку в Греции

Туристическая сфера фактически уже полностью оправилась от пандемии коронавируса. А это значит, что в популярных городах снова активизировались рестораны-ловушки.

Ресторанами-ловушками называют заведения, которые берут завышенную оплату за некачественную еду или услуги. К сожалению, их становится все больше. Чаще всего – возле известных туристических локаций или в самых "горячих" районах городов.

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Женщина попала в ресторан-ловушку в Афинах

Одной из стран, где функционируют рестораны-ловушки, к сожалению, является Греция. Туристка поделилась неприятным опытом из Афин. Женщина только что прилетела в город и поехала в Плаку – легендарный туристический район, расположенный в тени Акрополя. Он славится сотнями кафе и ресторанов, которые работают с утра до утра.

Туристка заметила, что с дороги чувствовала себя очень уставшей и голодной. У нее не было сил, чтобы ходить от заведения к заведению, сравнивая цены. В конце концов, женщина зашла в один из первых ресторанов. Визуально он показался очень приятным.

Первый "красный флажок": у входа в ресторан не было меню. А персонал отличался большой настойчивостью. Туристку любезно провели за столик, а потом начался настоящий кошмар. Уже сделав заказ, туристка заметила, что еда, которую приносят другим гостям, выглядит максимально непривлекательно.

Впоследствии выяснилось, что официант "не правильно понял" заказ и принес гораздо более дорогие блюда. На вкус они были просто ужасными. Казалось, что их не только что приготовили, а разогрели в микроволновой печи.

Туристка пожаловалась на неправильный заказ. Однако ее все равно заставили платить. Впоследствии женщина прочитала отзывы о заведении и поняла, что это – массовое явление.

Стоит заметить, что рестораны-ловушки для туристов действуют во многих странах. В частности, очень острая проблема с ними в Италии, которая в этом году собирается принять более 400 миллионов туристов. Советы, как не попасть в ресторан-ловушку, читайте здесь.