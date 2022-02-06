"Репортаж на ковре": художница из Украины показала свои уникальные работы в США

Украинка Ирина Вишневская создает уникальные произведения на домотканых коврах. Недавно ее выставку продемонстрировали в американском Лос-Анджелесе.

Художница представила там 15 произведений на домотканых коврах. Организацией выставки занялись в Центре украинского искусства.

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"Художественный репортаж на ковре"

Вишневская – родом из Одесской области. Женщина больше 20 лет работала в сфере журналистики. В то же время искусством начала заниматься уже в зрелом возрасте. Говорит, что каждая работа для нее – это "художественный репортаж на ковре". Куратор выставки в Лос-Анджелесе Елена Калиш подчеркнула, что украинка владеет крайне уникальной техникой.

Везде либо ковры, либо живопись, а это как микс – смешанная техника. Мы решили показать ее именно для украинского общества, потому что это выставка – о сохранении кода идентификации,

– объяснила она.

Сама художница говорит, что для нее Украина – как мальва. "Это такой дорожный цветок, который имеет чрезвычайную силу и растет в любых условиях, его не нужно поливать. Он имеет удивительную силу выживать", – подчеркнула Вишневская.

Подробнее о работах художницы

Работы Вишневской – о поиске национальной идентичности, этнических меньшинствах в Украине и войне. На одном из ковров она показала весну 2014 в Донецке. На другом же – рассказала историю тамошней семьи: показала бабушку, которую в 1930-е годы выслали в Сибирь, и ее внучку, которой пришлось бежать из города из-за его оккупации.



Бабушка и ее внучка из оккупированного Донецка / Скриншот с видео

"В такое смутное время очень важна национальная, государственная идентификация. Говорят, что один в поле не воин. Но на самом деле от каждого из нас зависит, что будет происходить с миром, со страной, с семьей", – убеждена художница. На других ее коврах – история украинских колядников и гагаузов, народа, проживающего в Одесской области.

А вот произведение "Помолчите, за нас молятся берегини" написано во второй половине 2021 года на фоне разговоров о возможном новом вторжении России. Эта угроза особенно нависла над жителями Одессы, объяснила украинка.



"Помолчите, за нас молятся берегини" / Скриншот с видео

Как в США отзываются о выставке

Выставка очень пришлась по душе украинцам, проживающим в штате Калифорния. "Работы Вишневской позволяют нам глазом и сердцем прикоснуться к этому обильному этнографическому полотну Украины", – объяснила Ирина, одна из посетительниц. Она добавила, что ее родина – это абсолютно уникальная, обильная и мирная земля.

Больше о Вишневской и ее произведениях на коврах: смотрите в видео