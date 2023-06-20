В Париже чистят Сену: обещают, что скоро можно будет купаться

В столице Франции наконец-то решили заняться очисткой реки Сены – так продолжается подготовка к летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

Купаться в Сене строго-настрого запрещено еще с 1923 года. Река очень загрязнена и имеет активное движение водного транспорта. Но через год Париж хочет воплотить почти нереальное – очистить главную реку города до начала Олимпийских игр.

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Сена закрыта для купания уже 100 лет

Это уже не первая попытка французских властей сделать Сену пригодной для купания. Еще в 1990 году тогдашний мэр Парижа Жак Ширак (впоследствии ставший президентом) обещал, что искупается в этой реке в течение трех лет. Как вы понимаете, этого так и не произошло.

Но теперь за очищение Сены решили взяться очень серьезно. Процесс пройдет в несколько этапов. Летняя Олимпиада 2024 сильно торопит французских чиновников. Ведь во время церемонии открытия главных спортивных соревнований запланирован торжественный парад лодок на Сене. Также на реке хотят провести соревнования по плаванию: две гонки на длинные дистанции и часть триатлона.

Туристические паромы сильно загрязняют Сену / Фото Unsplash

Как реализуют план

Бюджет проекта составляет аж 1,5 миллиарда евро. Для начала уже установили сеть подземных труб и насосов, чтобы не допустить попадания в воду Сены вредных бактерий. Также власти усовершенствовали очистные сооружения вдоль водоема и притоков: теперь сточные воды из парижских домов не попадают непосредственно в реку.

Однако главным фактором успеха остается погода. Если в Париже случится буря за несколько дней до соревнований, качество воды в Сене значительно ухудшится. В таком случае официальные лица Олимпийских игр должны будут отложить соревнования по плаванию.

А уже после закрытия Игр вдоль реки обустроят несколько пляжей. И там, обещают, наконец-то можно будет купаться. Сначала откроют 4 зоны отдыха в самых популярных местах. А потом их количество увеличится.