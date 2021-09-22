Рекордное количество иностранных студентов в польских вузах: много ли среди них украинцев

Даже в период пандемии не уменьшился спрос на образование в польских университетах среди иностранцев. Центральное статистическое управление отмечает, что почти половина всех иностранцев, обучающихся в Польше, – это выходцы из Украины.

Следующими в этом контексте после украинцев указанны белорусы. Большинство иностранных студентов (86,5%) выбирают очную форму обучения.

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Почему иностранцы выбирают польские вузы

Rzeczpospolita пишет, что сейчас в польских вузах учится рекордное количество иностранных студентов – 82,5 тысячи человек. Украинцы среди них заметно преобладают.

Кшиштоф Инглот, президент кадрового консалтингового агентства Personnel Service, объясняет, что польские университеты привлекают молодежь широким спектром предложений и возможностью получения стипендии. В случае с украинцами легкой адаптации в Польше способствует низкий языковой барьер и близкое расстояние к родине.

Кроме того, во многих университетах есть специальные пункты для обслуживания иностранцев. Там студенты могут получить всю необходимую информацию на английском языке. Например, попросить помощи в организационных вопросах и получить консультацию по легализации своего пребывания в Польше.

Среди причин, по которым иностранные студенты выбирают польские университеты, следует подчеркнуть низкую стоимость обучения по сравнению с другими странами ЕС. Более того, возможность получения стипендии позволит покрыть часть стоимости обучения. Также преимуществом является то, что польские дипломы признают в Европе.

Увеличение количества иностранных студентов в некоторых вузах действительно является резким. Так, в Зеленогурском университете говорят об увеличении иностранных студентов аж на 20%. В популярном Ягеллонском университете иностранцев в последнее время стало бальше на 10%.

Хотя поляки не слишком радуются тому, что им приходится конкурировать с иностранцами при поступлении, высшие образовательные заведения не против привлечения иностранных студентов. В Польше отмечают, что процесс интернационализации польского высшего образования служит развитию университетов и способствует повышению качества образования, а также стимулирует инновации в стране. К тому же степень интернационализации университетов также является одним из элементов, которы учитываются в рейтингах университетов.

Количество украинцев, которые получали образование в Польше, с каждым годом росло. В прошлом учебном периоде в польских вузах обучалось 38 545 украинцев. В целом почти всегда почти половину иностранных студентов в Польше составляли именно украинцы.

Сколько иностранцев училось в Польше / Изображение in-poland.com