Лучшие аэропорты Европы: объявили победителей престижной премии

Международный совет аэропортов Европы (ACI Europe) наградил победителей премии 2023 года. Их поблагодарили за комфорт, инклюзивность и инновации.

ACI Europe объявила победителей престижной премии "Лучший аэропорт Европы" за 2023 год. Организация ежегодно присуждает награды лучшим из лучших. Через какие воздушные хабы Европы летать комфортнее всего – узнаете в материале.

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Лучшие аэропорты Европы в 2023

Награды ACI Europe присуждаются ежегодно и распределяются по объему пассажиропотока. В этом году лучшими аэропортами Европы стали:

В категории "До 5 миллионов пассажиров" победу разделили аэропорты Мадейры и Менорки. Они лучше всех смогли восстановиться после пандемии, добавить новые маршруты и авиакомпании.

В категории "От 5 до 10 миллионов пассажиров" победил аэропорт Линате в Милане. Судьи отметили снижение уровня углерода и инвестиции в инновационные проекты.

В категории "От 10 до 25 миллионов пассажиров" победу одержал аэропорт Хельсинки. Он улучшил свою эффективность, объединил два терминала и повысил пропускную способность.

В категории "От 25 до 40 миллионов пассажиров" судьи наградили Афинский аэропорт. Его стратегия "Route 2025" поможет перейти на 100% покрытие потребностей электроэнергии аэропорта уже через 2 года.

И в самой большой категории "Свыше 40 миллионов пассажиров" победу одержал римский аэропорт Фьюмичино. Он заслужил награду за концепцию "аэропорта будущего", который широко использует современные технологии. Но при этом остается в гармонии с окружающей средой.

Итальянский аэропорт Фьюмичино / Фото adr.it

Особые награды

Аэропорт Аликанте. Его назвали "Лучшим доступным аэропортом", ведь именно здесь прилагают больше усилий, чтобы сделать авиауслуги безбарьерными: заботятся о людях с инвалидностью, думают о пандусах и удобных уборных для всех. Именно за инклюзивность аэропорт Аликанте получил такое признание экспертов.

Терминал аэропорта в Аликанте / Фото spainuncovered.net

Аэропорт Праги. Он поразил судей своими значительными достижениями в цифровой трансформации. Эксперты отметили прогресс в цифровизации безопасности аэропорта. Благодаря инновациям ежедневно увеличивается его пропускная способность.

Аэропорт Болоньи. Этот хаб был отмечен за внимание к персоналу. Социальная составляющая, достойное отношение к человеческим ресурсам и отличное сотрудничество между топ-менеджерами и обычными работниками – все это покорило экспертов. Награда для аэропорта Болоньи – за положительную рабочую культуру и поддержку персонала.

Аэропорт Гатвик (Лондон) наградили за экологические инновации. Чтобы сразиться в этой номинации, аэропорты должны предоставить детали своего проекта по уменьшению выбросов, сохранению климата и снижению шума.

Награды ACI Europe для лучших аэропортов Европы присуждаются ежегодно с 2019 года.