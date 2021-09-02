Рейсов из Украины в Польшу не будет: республика продлила запрет на движение пассажирских поездов

В Польше продлили запрет на пассажирское железнодорожное сообщение с Украиной. Поезда не будут ездить между государствами как минимум до конца сентября 2021 года.

Недавно в расписании Polskie Linie Kolejowe появились четыре поезда с сообщением между польскими и украинскими городами. Первый рейс должен был отправиться из Перемышля в Киев 15 сентября, однако теперь такие поездки, очевидно, отменят.

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В первом параграфе нового распоряжения говорится, что срок действия ограничений от 6 мая 2021 продлен с 31 августа по 30 сентября 2021 года включительно.

К слову, соответствующее распоряжение в течение летнего сезона продлевали трижды:

с 5 июня по 25 июня;

с 26 июня до 30 августа;

с 31 августа по 30 сентября.

Продолжат ли ограничения в четвертый раз – на октябрь 2021 года – пока не известно.

Добавим, что на сайте Polskie Linie Kolejowe поезда в Украину до сих пор присутствуют в расписании.

Сообщение с Украиной до сих пор присутствует на сайте польской железной дороги / Скриншот сайта portalpasazera.pl