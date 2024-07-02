Напрасно "провисели" в воздухе 11 часов: самолет из Лондона в Гонконг на полпути развернули обратно

Суббота у пассажиров рейса British Airways совсем не удалась. Они напрасно летели 11 часов, чтобы, в конце концов, так и не оказаться в месте назначения.

Сначала все начиналось как обычное путешествие. Пассажиры спокойно доехали до аэропорта и взошли на борт самолета British Airways от Лондона до Гонконга.

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Как пассажиры напрасно провели в воздухе 11 часов

Из "Хитроу" самолет вылетел 29 июня в 20:55 по местному времени. В то же время на 4 часах полета начались какие-то сложности. Экипаж принял решение разворачивать самолет и вернуться обратно в "Хитроу". Прежде чем возвращаться в Лондон, самолет был вынужден сделать дополнительный круг над Туркменистаном.

В конце концов, в "Хитроу" самолет приземлился около 08:00 по местному времени. Это произошло через 11 часов после того, как он отправился в Гонконг. Рейс официально признали отмененным. Так пассажиры просто "полетали", а все их планы оказались напрасными.

Что стало причиной отмены рейса

В British Airways заявили, что причиной этой эпопеи с полетом была "механическая проблема". К счастью, она не помешала самолету вернуться в "Хитроу". В то же время лететь в Гонконг было уже рискованно. В сети сообщают, что самолет, который так эпично полетал, – 23-летний Boeing 777-200ER.