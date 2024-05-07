Пассажирам поезда в Прагу из Чопа грозят штрафы до 5000 евро: какие причины

С конца марта начал курсировать прямой поезд с украинской станции Чоп в Прагу. По сообщениям, поезда на этом маршруте часто задерживаются из-за длительных таможенных проверок на словацкой границе.

Перевозчик предупреждает о существенных штрафах для пассажиров, по чьей вине будут задержки. Они могут достигать до 5 000 евро.

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Таможенники долго оформляют протоколы из-за мелких нарушений

Открытие нового поезда, соединяющего Украину и Чехию, запустил частный чешский перевозчик RegioJet. Несмотря на высокий спрос на этот маршрут, наблюдаются задержки из-за тщательных проверок, которые проводят словацкие таможенники на железнодорожном пункте пересечения границы в "Черная-над-Тисой". Задержки в основном вызваны несоблюдением пассажирами правил ввоза товаров в Шенгенскую зону. Особое беспокойство таможенников вызывает ввоз сигарет, алкоголя, молочных и мясных продуктов из Украины.

В последнее время поезда на границе могут задерживаться до двух часов из-за длительного процесса составления протоколов о нарушениях. Как следствие, основной поезд, который должен был соединиться с вагонами из Чопа в Кошице, вынужден продолжать движение в Прагу без пассажиров из Украины. Тогда вагоны поезда Чоп – Прага присоединяют к следующему составу поезда в Прагу. Для пассажиров это означает до 6 часов ожидания на железнодорожном вокзале Кошице.

Перевозчик будет требовать компенсацию с пассажиров

Так, чешский перевозчик договорился со словацкой компанией ZSSK о совместной процедуре получения компенсации от пассажиров, признанных виновными в неправомерном поведении. Также перевозчик принял проактивные меры, создав плакаты для информирования пассажиров о запрещенных товарах.

Продолжительность контроля зависит от вас – соблюдение обязанностей, как ограничение количества перевозимого товара или исключение из транспортировки запрещенных предметов, позволит нам продолжить путешествие без задержек,

– обращаются к пассажирам.



Плакат с предупреждением о запрещенных товарах / Фото RegioJet

Отмечается, что нарушение правил может привести к:

значительной задержке поезда;

высадке из поезда и отказу в дальнейшем путешествии;

изъятию и уничтожению перевозимого товара;

возможность въезда в ЕС может быть запрещена;

обвинение в правонарушении или уголовном преступлении.

Также пассажиров предупреждают о штрафе до 5 000 евро. Как только пассажиры задерживают поезд по собственной вине, будет штраф в размере 1 000 крон за минуту, что соответствует 4 800 евро за 120 минут.

Пока никому штраф не выписывали – пассажиров предупреждают через смс-сообщение.