С ребенком за границу: адвокат объяснила новые правила выезда несовершеннолетних из Украины

Кабинет министров недавно изменил процедуру выезда несовершеннолетних граждан Украины за границу. Так, теперь дать согласие на временный выезд ребенка за пределы страны можно будет в электронной форме. Семейный адвокат Екатерина Власюк прокомментировала нововведения.

Процедура путешествия за пределы Украины с ребенком станет проще благодаря приложению "Дія". По словам адвоката, порядок выезда за границу был упрощен еще два года назад под эгидой Министерства юстиции, однако новые изменения физически облегчат процедуру выезда за границу.

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Комментарии адвоката по поводу обновленных правил выезда с ребенком за границу

Екатерина Власюк отмечает, что согласно законопроекту нужную информацию будут вносить в госреестр актов гражданского состояния через портал "Дія" или данные будет вносить нотариус на основании нотариально заверенного согласия второго родителя. Срок действия такого согласия составляет три года.

Благодаря последним изменениям нотариальное согласие теперь смогут увидеть пограничники в соответствующем реестре актов государственного состояния. Поэтому если человек случайно забыл поручения или заявление, то возвращаться из аэропорта за документами больше не будет необходимости.

Документы, отраженные в приложении "Дія", также помогут упростить процедуру пересечения государственной границы.

Важно, что согласие на временный выезд за границу позволили на три года, если ранее украинские пограничники руководствовались правилом "одно заявление на один выезд". Это хороший момент, поскольку не нужно будет постоянно обращаться к другому родителю. Можно получить согласие на три года и выезжать уверенно за границу. Екатерина Власюк семейный адвокат

Адвокат добавляет, что требование сообщать о поездке с ребенком за границу другого родителя является важным моментом в нововведениях. За то, что один из родителей не сообщил другого о планах зарубежной поездки, планируют ввести административную ответственность. Ведь естественно, что оба взрослых хотят знать, где находится их ребенок.

Также постановление Кабмина предусматривает отдельные случаи, когда не нужно обращаться за согласием. Так, в случае если один из родителей не отреагировал на заявление в течение 10 дней и не дал согласия, то разрешение на поездку можно получить через суд.

В каких случаях согласие не требуется

Так можно пытаться делать и сейчас, дополняет Екатерина Власюк, но решения приходится ждать слишком долго из-за перегруженности судов.

Согласие второго родителя не понадобится вообще или не понадобится в случае поездки на срок до 30 дней при следующих обстоятельствах: