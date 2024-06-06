Туристка рассказала, как отдохнуть на Мальдивах за 50 долларов

Тревел-эксперты отмечают, что за отдых на Мальдивах одному человеку придется потратить около 2 200 долларов (более 88 тысяч гривен). Между тем блогер Кара решила проверить, реально ли отдохнуть на островах за 50 долларов в день (более 2 тысяч гривен).

Свой эксперимент Кара провела в компании лучшей подруги. Девушки арендовали номер всего за 35 долларов за ночь. В эту стоимость входил завтрак и туристический налог.

Обратите внимание Италия кипит от возмущения: турист расписался на стене древнеримского дома возле Помпеев

Удалось ли девушкам реализовать план Кары

Больше всего девушки сэкономили на транспорте. Обычно до отелей добираются на гидросамолетах или скоростных катерах. Такое удовольствие стоит более 30 долларов. Однако Кара и ее подруга воспользовались услугами местного парома и заплатили всего 2,5 доллара. Девушки сэкономили деньги, однако потеряли немало времени.

Нам пришлось ждать несколько часов, потому что он ходит только один раз в день в 14:00. Зато скоростной катер доставит вас туда за полчаса, но это обойдется минимум в 32 доллара,

– рассказала Кара.



Отдых на Мальдивах, как оказалось, может быть бюджетным / Unsplash

Вместо ресторана девушки выбрали классическую местную забегаловку. На ужин они ели рис и карри, а также выбрали для себя напитки. Счет Кары и ее подруги был более 8 долларов.

Всего в течение дня девушки потратили лишь 50+ долларов. Фактически эксперимент Кары удался.