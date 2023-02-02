FlixBus распродает билеты по 4 евро: на какие направления действуют акционные цены

Популярный в Европе автобусный перевозчик FlixBus устроил распродажу билетов. Рассказываем, на какие рейсы можно выхватить билет по привлекательной цене.

Акция от FlixBus в основном распространяется на автобусные билеты по балтийским странам. Следовательно, бюджетное путешествие можно устроить между Латвией, Литвой и Эстонией.

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Дешевые билеты доступны на рейсы FlixBus, запланированные на февраль 2023 года. Цены на поездку в одну сторону стартуют от 4 евро.

Вот перечень некоторых бюджетных маршрутов:

Рига – Вильнюс

Рига – Таллин

Таллин – Рига

Билеты на автобус можно приобрести на сайте компании, а также в мобильном приложении FlixBus.