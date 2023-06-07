От 6 евро: летняя автобусная распродажа Luxexpress между городами Европы
Источник:Luxexpress
Автобусный перевозчик запустил сезонную распродажу билетов. Поездки между Польшей, Литвой, Эстонией и Латвией можно забронировать от 6 евро.
Бюджетные поездки по Европе на автобусе предлагает Luxexpress. Скидки на поездки между европейскими столицами доступны по специальному промокоду. Акция распространяется на маршруты между Вильнюсом, Варшавой, Таллинном и Ригой.
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Условия акции
Количество дешевых билетов ограничено, поэтому стоит поторопиться. Распродажа закончится, когда все имеющиеся билеты будут проданы. Акция продлится до 11 июня.
Саму поездку нужно совершить с 12.06.2023 по 30.09.2023.
Цены на все направления от 6 до 12 евро в одну сторону.Внимание! При покупке билета нужно использовать промокод: luxsummer
Примеры бронирований:
- Из Вильнюса в Ригу (на 21 июня) – 6 евро ;
- Из Каунаса в Варшаву (на 21 июня) – 9 евро ;
- Из Варшавы в Вильнюс (на 5 июля) – 9 евро ;
- Из Риги в Таллин (на 3 июля) – 12 евро.
Больше вариантов поездки можно найти на официальном сайте перевозчика.